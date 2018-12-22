CHP’den yine seçim hüllesi

Partilerine yönelik din düşmanı algısını yıkmak isteyen CHP, ya muhafazakar cenahtan devşirdikleri isimleri öne çıkarıyor ya da manevi değerlerimizi istismar eden şovlar düzenliyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara’da ülkücü kökenli Mansur Yavaş’ı, İstanbul’da ise sağ tandaslı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösteren CHP, seçmeniyle de adeta dalga geçiyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’yi aday gösteren ve sağ seçmene bol bol mavi boncuk dağıtan CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi de aynı taktiği uyguluyor. İstanbul’da aday gösterilen CHP’li İmamoğlu’nun, annesinin başörtülü fotoğraflarını basına servis ederken, Yavaş’ın da ülkücü geçmişi öne çıkartılıyor. Muharrem, Mansur, İmamoğlu gibi muhafazakar seçmenin kulağına hoş gelecek isimleri aday gösteren CHP, oy devşirmek için her yolu deniyor. Öyle ki, 2009 yerel seçimlerinde DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül’e karşı, Muharrem Sarıgül’ü aday gösteren CHP, bu taktiği kendi seçmenine de uygulamıştı.

Her yol mübah

Muhafazakar seçmenden destek göremeyeceğini ve oy alamayacağını iyi bilen CHP, her seçim döneminde aynı samimiyetsiz tiyatroyu sahnelemekten bıkmıyor. Yıllarca İslam’ın en temel kaidelerine düşmanlık besleyen, 28 Şubat sürecinde başörtülü kızları üniversitelere dahi almayan CHP zihniyeti iki oy fazla alabilmek uğruna vatandaşlarımızı kandırıyor. 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala aday listelerini muhafazakar geçmişli isimlerle dolduran CHP, din düşmanı yüzünü maskelemeye çalışıyor. Ankara’da ülkücü kökenli Mansur Yavaş’ı aday gösteren CHP, bu yolla mütedeyyin seçmeden oy almanın hesaplarını yapıyor. Ülkücü hareket ile hiçbir bağı kalmayan bir ismi ikinci defa Ankara’ya aday gösteren CHP, riyakar zihniyetini de gözler önüne seriyor.

Hülleci CHP

İstanbul’da ise yine muhafazakar bir kökenden gelen Ekrem İmamoğlu’nu sahneye süren CHP, oy devşirmenin yollarını arıyor. 24 Haziran se çimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi göstererek, mütedeyyin seçmene hoş gelecek vaatler savuran CHP, aynı kirli tuzağı yine kuruyor. Aday gösterilir gösterilmez başörtülü annesinin fotoğrafları servis edilen İmamoğlu, dini değerlerimiz üzerinden oy simsarlığı yapıyor. CHP zihniyetini üç oy fazla alabilmek uğruna kılıktan kılığa girmesi bu kadarla da sınırlı kalmıyor. İmamoğlu, Muharrem, Mansur gibi muhafazakar seçmenin kulağına hoş gelecek dini referanslı isimleri aday listelerinde önce çıkartan CHP, subliminal yollar üzerinden bile oy avcılığı yapıyor. Öyle ki, 2009 yılındaki yerel seçimlerde DSP’den Şişli Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül’ün karşısına, Muharrem Sarıgül’ü aday olarak çıkartan CHP, aynı taktiği kendi seçmenine bile uygulamaktan çekinmemişti.

CHP aynı kafa: Benim annem de başörtülü

İstanbul’da aday gösterilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce’nin yolundan giderek annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Hep aynı tiyatro

Daha önce de Üsküdar’da eski müftü İhsan Özkes’i aday gösteren CHP, Saadet Partisi’nden Mehmet Bekaroğlu’nu da genel seçimlerde listelerinden aday göstermişti. 24 Haziran seçimlerinden Konya 1. sıradan Abdullatif Şener’i aday gösteren CHP, mütedeyyin seçmenden umduğunu bulamamıştı. Baykal döneminde çarşaflı kadınların katıldığı siyasi şovlar düzenleyen CHP, aynı tiyatroyu Kılıçdaroğlu döneminde de sergilemişti.