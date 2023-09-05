CHP'den yeni danışman itirafı: Oy için yaptık
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, CHP'de krize neden olan atamayla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP lideri hakkında ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın yeterli tetkik yapılmadan başka çevrelerden oy alabilmek için yapıldığını söyledi.
Zeynel Emre: Oy için atadık
Konuya ilişkin katıldığı Tele 1 canlı yayınında açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın başka çevrelerden oy almak için yapıldığını söyledi.
Emre açıklamasında, "Seçimden iki gün önce başka çevrelerden oy alabilir miyim diye çabalanan bir atmosferde yeterli tetkik yapılmadan böyle bir görevlendirme yapılmış" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu: haberim olsa atamazdım
Yaşananlara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." demişti.
Siyaset
İYİ Parti'den mi, CHP’den mi seçimlere gireceği netleşmemişti! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı
Gündem
CHP’de MYK toplandı ve danışman krizine kesin çözüm bulundu! Artık sosyal medya hesaplarına bakılmadan danışman atanmayacak
Gündem
Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı