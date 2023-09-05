CHP'den yeni danışman itirafı: Oy için yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP lideri hakkında ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın yeterli tetkik yapılmadan başka çevrelerden oy alabilmek için yapıldığını söyledi.

Zeynel Emre: Oy için atadık

Konuya ilişkin katıldığı Tele 1 canlı yayınında açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın başka çevrelerden oy almak için yapıldığını söyledi.

Emre açıklamasında, "Seçimden iki gün önce başka çevrelerden oy alabilir miyim diye çabalanan bir atmosferde yeterli tetkik yapılmadan böyle bir görevlendirme yapılmış" ifadelerini kullandı.



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Kılıçdaroğlu: haberim olsa atamazdım

Yaşananlara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." demişti.