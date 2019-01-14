CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye yönelik operasyon hazırlığındaki Türkiye'ye karşı "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi, ekonomik yönden mahvederiz." tehdidine art arda tepkiler yükselirken PKK'nın siyasi kanadı HDP'den bile henüz açıklama gelmemişti.

CHP, HDP'den de önce açıklama yaparak ABD'nin yanında durdu, hükümeti eleştirdi.

Trump'ın tehdidi hükümetin suçu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine işaret etti.

Trump'ın tehdidini 'kabul etmediklerini' söyleyen Öztrak bu konu üzerinden de hükümeti eleştirdi "Türkiye'yi böyle bir tehdide açık hale getirdiler." dedi.

CHP'li Öztrak şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tehdide açık hale getirdiler''

"TC tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cürretini göstermemişti. Bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez, Türkiye'yi böyle bir tehdite açık hale kim getirmiştir? Bu tehdit bu iktidarın eline ekonomimizin Türkiye'nin zayıf karnı hale getirildiğinin göstergesidir."