0553 313 94 23

CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesine ilişkin hükümeti suçladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye yönelik operasyon hazırlığındaki Türkiye'ye karşı "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi, ekonomik yönden mahvederiz." tehdidine art arda tepkiler yükselirken PKK'nın siyasi kanadı HDP'den bile henüz açıklama gelmemişti.

CHP, HDP'den de önce açıklama yaparak ABD'nin yanında durdu, hükümeti eleştirdi.

Trump'ın tehdidi hükümetin suçu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine işaret etti. 

Trump'ın tehdidini 'kabul etmediklerini' söyleyen Öztrak bu konu üzerinden de hükümeti eleştirdi "Türkiye'yi böyle bir tehdide açık hale getirdiler." dedi.

CHP'li Öztrak şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tehdide açık hale getirdiler''

"TC tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cürretini göstermemişti. Bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez, Türkiye'yi böyle bir tehdite açık hale kim getirmiştir? Bu tehdit bu iktidarın eline ekonomimizin Türkiye'nin zayıf karnı hale getirildiğinin göstergesidir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
  2. chp
  3. donald trump

YORUM YAZ

  • Alkan Alkan 52 dk önce
    Sizlerin chp olarak bütün terörist gruplarin basi ve destekcisi oldugunuzu biliyoruz sasirmadik siz CHP olarak bütün dis güclerin emrinde oldugunuzu ve bir numara Türkiye düsmanlari ve hainlerinden oldugunuzu HALKIMIZ chp yi cok iyi biliyor ve taniyor sizi bas teröristler RAKICI BIRACI KUMARCI TAZIZCI YALANCI IFTIRACI yalancilar birakin ABD ye destek vermeyi de izmirin denizine akittiginiz boklari temizleyin sizi iblis chp liler
  • abidin kayaabidin kaya56 dk önce
    bunlar şey çocuğu bunlardan Türkiyeyi savunmalarını bekleyemezsinizki.
  • hasanhasan57 dk önce
    Adamin soylediklerini okuyan herkes Trump'in tehdidine destek vermedigini anlar. Boyle carpitma haber yapmayi birakin artik

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bayram Oteli'nde kamu görevlileriyle ilgili başvuru
  1. Bayram Oteli'nde kamu görevlileriyle..
  2. Kaza tespit tutanağı nedir? | Kaza..
  3. CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sayısal Loto'da..
  4. Metin Şentürk'ten, AK Parti'li adaya..
  5. Eski Ukraynalı komutan duyurdu: Rusya..
  6. "Dizileri trafik kuralları..
  7. 38 yıl sonra yakalanıp ülkesine..
  8. Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
  9. İşkur alımları ne zaman 2019 İŞKUR..
  10. Kastamonu'da sahte para operasyonu
  11. Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'ye..
  12. Türkiye'den flaş IKBY kararı! Uçuş..
  13. Cezayir petrol üretimini günlük 25 bin..
  14. SGK geri ödeme listesine alınan..
  15. Tenis: Avustralya Açık
  16. Sözleşmeli öğretmen atama..
  17. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm özeti!..
  18. Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
  19. Gece Yolcuları'ndan "Baba Şarkılar"..
  20. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
Değerlere saldır Atatürk’e sığın
Değerlere saldır Atatürk’e sığın
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

Günün Karikatürü

13 Ocak 2019
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!