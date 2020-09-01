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Gündem CHP'den 'tek adam'a ayrıcalık talebi
Gündem

CHP'den 'tek adam'a ayrıcalık talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Külliye'ye gelebilmesi için koronavirüs testi istenmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:35:00 -
CHP'den 'tek adam'a ayrıcalık talebi

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak olan adli yıl açılış törenine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel'i rahatsız etti. Özel, haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaretlerde bulundu.

Önlem olarak Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları talep edildi. Misafirlerin sağlığı düşünülerek yapılan bu masum uygulama, CHP'li Özgür Özel'e dokundu.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs testi istenmesine karşı çıkan Özel, Bu masum istediği terbiyesizlik olarak yorumlarken, AK Parti ve onu yönetenlere "küstah akıl" diyerek hakaretlerde bulunan Özel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndekilere "küstah" dedikten sonra "bunlarla siyaset yapmak zor" diyerek ajitasyon yaptı.

AK Parti çok Özgür'e tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye hakaret eden Özel'e AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sert tepki gösterdi. Muş, Özel'in küstah çıkışına, "Herkesin sağlığı için test yapılmasına Kılıçdaroğlu neden karşı çıkıyor? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle cevap verdi.

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