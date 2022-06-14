CHP'den Tanju Özcan kararı! Disipline sevk edildi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Mültecilere karşı ırkçı tutumu ve kadınlara yönelik tepki çeken hareket ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından disipline sevk edildi.
Özcan'ın, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
Uyarı cezası almıştı
CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası kararı verilmişti. Özcan, başörtülü bir kadın hakkında iğrenç imada bulunmuş, Karaca ise vatandaşa küfretmişti.