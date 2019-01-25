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CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı bir televizyon programında Mustafa Sarıgül hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2019 Cuma 20:48
CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı.

Oğuz Kaan SalıcıMustafa Sarıgül'ün CHP'den istifası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın Sarıgül Şişli'den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sayın Sarıgül, sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. Bu pazar günü PM var. İstanbul'da şu ana kadar bir yer açıklandı, onun dışındaki yerler açıklanmadı. Sürecin sonunu bekleyebilirdi. Sayın Sarıgül'ün eleştirilerine saygı duyarım, kendi görüşüdür. Ama biz başka türlü düşünüyoruz. CHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hizmet anlamında ve siyasi bakış arasında mücadele var.

"Bu bir yarış"

Salıcı, aday belirleme sürecine hizmet yarışı üzerinden baktıklarını söyleyerek, "Biz meseleye şöyle bakmıyoruz. "kimi belediye başkanı yapmak istiyoruz, kimi milletvekili yapmak istiyoruz" diye bakmıyoruz meseleye. Bu bir yarış. Bazen hizmet yarışı, genel seçimlerde siyasi iktidar mücadelesi. Burada hangi arkadaşlarımız nerelerde olurlarsa CHP daha başarılı olur diye bakıyoruz. Meseleye kişiler üzerinden bakmaya başlarsak yanlış yaparız. Meseleyi siyasetin genel doğruları üzerinden bakarsak, kişiler orada önemli figürler olurlar. Bu benim için de sayın Sarıgül için de geçerli, bütün CHP'liler için de geçerli" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:48
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mustafa Sarıgül
  4. CHP

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