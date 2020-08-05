CHP'den Muharrem İnce'ye ağır sözler

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, yeni parti kuracağını açıklayan eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye çok ağır sözler kullandı.

Uyan, Muharrem İnce'yi sosyal medya hesaplarından hedef aldığı açıklamasında, Muharrem İnce için"hain" dedi.

Uyan, İnce'ye tepki gösterdiği açıklamasında, "Şu açıkça bilinmelidir ki koca çınardan en fazla toz alırsınız. Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili, veyahut Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bu memleketi yönetmeye aday olanlar kişisel menfaatleri sebebiyle yeni bir parti imasıyla bu onurlu bayrağa ihanet içerisinde olarak tarihte yerini Hain olarak alacaklardır." ifadelerini kullandı.