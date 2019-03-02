CHP’den Mehmet Akif düşmanlığı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde AK Partili Belediye döneminde temeli atılan ve daha sonra ilçe yönetimine CHP’li belediyenin gelmesinin ardından ismi Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak kabul ettirilen Mehmet Akif Ersoy Külliyesi, CHP’nin seçim vaatlerindeki ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

“Mehmet Akif Ersoy tabelalarını kaldırdılar”

Dönemin AK Parti Yenimahalle Belediye Başkanı Ahmet Duyar, “Kültür ve Kongre merkezinin olduğu yer Mehmet Akif Mahallesi. Dolayısıyla hem bulunduğu mahalleden dolayı hem istiklal şairimiz olduğu için biz Mehmet Akif Ersoy isminde karar vermiştik. Sadece resmi kayıtlara işlemedik bu kararımızı. Tabelalara ve tanıtımlarımızı hep Mehmet Akif Kültür ve Kongre Merkezi olarak yazdık. İnşaatı devrettiğimizde yüzde 80’i tamamlanmıştı. Seçimden sonra eksiklerini tamamlayıp tam teşekküllü açalım diye erteledik. Sonradan gelenler ismini öyle değiştirdiler. Mehmet Akif Ersoy bizim İstiklal şairimiz, bir ideolojik sınıf ayrımı yapılmamalıydı. O bizim ortak değerimiz” dedi.

2009-2014 yıllarında Yenimahalle Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Yusuf Yalçınkaya, “Ahmet Duyar zamanında inşaat planları, finans kaynakları ayrıldı. Bütün işlemleri bitti, temeli atıldı. İsmi kararlaştırmada meclis kararı yok. Orası Mehmet Akif Ersoy Mahallesi olduğundan dolayı da isim öyle telakki edildi ve duyuruldu. Fakat nasip olmadı. Daha sonra gelen CHP’li belediye, Nazım Hikmet Kültür Merkezi ismini verdi. Biz itiraz ettik ve Mehmet Akif Ersoy olması gerektiğini söyledik. Ama çoğunluk onlarda olduğu için öyle bir karar çıktı” diye konuştu.

CHP kazanınca ismi değişti

Dönemin Basın sorumlusu Bahattin Akyön, “Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak kabul ettirilen yerin aslında Mehmet Akif Külliyesi olacağı kamuoyu tarafından biliniyordu. Yalnız ismi seçimden sonra konulacaktı. Çünkü iç anlamda bazı çalışmaların yapılması gerekiyordu. Seçimde de idare değişikliği olduğu için ondan sonraki süreçte o isim Nazım Hikmet Kültür Merkezi oldu” diye konuştu.

O dönemde Mahalle Muhtarı olan Ahmet Muhtar, şu ankiNazım Hikmet Kültür Merkezi olan yerin isminin o zaman Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi olacağını duyduğunu söyledi.

CHP’li Çankaya Belediyesi tarafından cadde, sokak, park, kültür merkezi gibi alanlara, milletin inanç ve kültürel değerlerine aykırı isimlerin verilmesi dikkat çekiyor. Çankaya Belediyesi tarafından verilen isimler arasında; provokatif açıklamalarla gündeme gelen sinema oyuncusuTarık Akan, ideolojik zihniyetlerinin kirliliğini sanat adı altında millete empoze etmeye çalışan Zülfü Livaneli; hakkında FETÖ’ye yardım suçlaması ile iddianame düzenlenen Emin Çölaşan, geçtiğimiz sene mezarına şarap dökülmesiyle gündeme gelen Can Yücel, provokasyonlara alet edilen Berkin Elvan Gündüz Bakımevi ve Gezi’nin Çocukları Parkı gibi kirli tezgah dönemlerinin ve şahıslarının isimleri hâlâ parklarda duruyor.

CHP’nin ideolojik operasyonlarını ülkücü Mansur Yavaş destekliyor

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde AK Partili Belediye Başkanı döneminde temeli atılıp yüzde 80’i tamamlanan ve yönetimine CHP’li belediyenin gelmesinin ardından ismi Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak kabul ettirilenMehmet Akif Ersoy Külliyesi, CHP’nin seçim vaatlerindeki ikiyüzlülüğünü ve ideolojik tavrını ortaya koydu. Öte yandan; Çankaya ilçesinde milletin değerleri ile bağdaşmayan isimleri kullanan CHP’li belediyeler “Emin Çölaşan, Berkin Elvan, Gezi’nin Çocukları” gibi isimlerle kurumları donatıyor. Ülkücü geçmişi olduğunu söyleyen Mansur Yavaş’ın da bu ideolojik tutuma destek verdiği belirtiliyor.