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Siyaset CHP'den Kaftancıoğlu'na "sen sus" mesajı
Siyaset

CHP'den Kaftancıoğlu'na "sen sus" mesajı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin "mültecileri geri gönderme" vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri "geri yollama" konusundaki görüşlerinin değişmediğini vurgulayan Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 19:57:00 -
CHP'den Kaftancıoğlu'na "sen sus" mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet yayınında, mültecilerle ilgili "Tamamını gönderemeyiz, kalanlar entegre edilecek" diye konuşmuştu.

Kaftancıoğlu'nun sözlerine, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.

Kaftancıoğlu'na "sen sus" mesajı

Partilerinin mültecileri geri yollama konusunda başlangıcından beri tavrının net olduğunu söyleyen Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür" dedi.

 

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