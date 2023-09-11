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Siyaset CHP'den İYİ Parti'ye seçim resti
Siyaset

CHP'den İYİ Parti'ye seçim resti

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:11:00 -
CHP'den İYİ Parti'ye seçim resti

İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla gireceğine ilişkin açıklamalarına CHP'den cevap geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla gireceğine ilişkin çıkışına yanıt verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer." dedi.

Öztrak, İYİ Parti'nin seçime ayrı gireceğini bildirmesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Kazanmak için ittifak şart" dediğinin hatırlatılmasıyla birlikte "Yeni bir yol açılabilir mi? Yoksa tamamen ipler koptu mu?" şeklinde gelen soru üzerine açıklama yaptı.

Yerel seçimde ittifaka ilişkin soruya karşılık Faik Öztrak, "Ben geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili şehirlerde yapılacak olan işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Ama bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim, belediye seçimleri tek turlu seçimdir. Dolayısıyla belediye seçimlerinde, bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25'le alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir." değerlendirmesini yaptı.
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