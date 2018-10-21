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CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Daşhan, partisinden istifa etti ve AK Parti'ye geçti.

21 Ekim 2018 Pazar 00:12
CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti

Son yerel seçimlerde CHP'den Şaphane Belediye Başkanı seçilen Rasim Daşhan, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Böylece Kütahya'da CHP'li ilçe belediyesi kalmamış oldu.

Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Rasim Daşhan'ın CHP'den AK Parti'ye geçişi dolayısıyla yaptığı konuşmada, ''Bizde bugün muhalefetin hali; nasıl yaparsak yapalım, Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarını alaşağı edelim derdinden başka hiç bir şey değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Algımızı hep yukarıda, hep enerjimizi yüksek bir seviyede tutarak, niçin çalıştığımızı, neden siyaset yaptığımızı unutmayarak inşallah başarmış oluruz. İşte bugün, AK Parti'nin sadece bir siyasi anlayış olmadığını, AK parti'nin, ta kuruluşundan başlayan erdemliler hareketiyle, geleceğe dair Anadolu insanının, önce eski Türkiye'nin seçilmiş elitlerine, sonra tüm dünyaya bir haykırış olduğunu görüp, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip, siyasi partimizde bundan sonraki siyasi hayatına devam etmeye karar veren, yaptığımız görüşmeler sonucunda birlikte bu kararı aldığımız, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan aramıza katılmıştır. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

Başkan Rasim Daşhan'a Kütahya AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi hediye edildi.

'Özüme dönmüş bulunmaktayım'

Hediyesini odasının en güzel yerine asacağını belirten Başkan Rasim Daşhan, ''Ben özüme dönmüş bulunmaktayım. Ben özüme dönmemde emeği geçen sayın AK Parti İl Başkanıma, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır'a, AK Parti Milletvekillerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Şaphane için birlik ve beraberlik içinde daha güzel günler bizleri bekliyor'' dedi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 00:12
  1. Kütahya
  2. CHP
  3. Rasim Daşhan

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