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Gündem CHP'den istifa eden avukat CHP'li Mansur Yavaş'ı fena bombaladı
Gündem

CHP'den istifa eden avukat CHP'li Mansur Yavaş'ı fena bombaladı

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek kaleme aldığı istifa mektubunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı fena bombaladı. Çiçek'in yazdığı metni canlı yayında okuyan Osman Gökçek, "Şimdi buna ne diyecek Mansur Yavaş?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 13:35:00 - 2021-05-08 13:36:22

Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında sallamasyon anketlerle ve reklamlarla şişirilen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

Beyaz TV'de ekranlara gelen Sürmanşet programında Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarını değerlendirdi.

CHP içinde Mansur Yavaş'tan ciddi anlamda rahatsız olan bir kesim bulunduğunu ifade eden Osman Gökçek, avukat Mustafa Kemal Çiçek'in istifasıyla ilgili kaleme aldığı 3 sayfalık metni canlı yayında izleyicilere aktardı.

Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in CHP'li Mansur Yavaş'a yönelik yazdığı metni okuyan Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Kendi algıları ve kişisel menfaatleri peşinde koşarak sadece sosyal medya belediyeciliği yapan... Bunların hepsini Mansur beye söylüyor.  Popülizm barındıran... 2014 seçimlerini kazanamayınca ertesi gün partiden istifa ederek... Hatırlarsanız geçen seçim aday oldu ertesi gün partiden istifa etmişti. Milyon dolarlık senetler ile Yargıtay nezdinde iş takibi yapan... Bunu ben demiyorum bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı söylüyor.  Şimdi biz bunları söyleyince Mansur Yavaş'a iftira atmış oluyoruz. Bunları 3 gün önce istifa eden CHP'nin avukatı söylüyor. Şimdi buna ne diyecek Mansur Yavaş?"

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Yorumlar

ali

Mansur Başkan adamdır iftira edenleri de Ankara iyi tanır.  
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