CHP'den FETÖ'cülere 'Kurtarma' vaadi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “KHK Mağdurları ile buluşuyoruz” programı kapsamında KHK’lılarla bir araya geldi. Gülizar Biçer Karaca buradaki konuşmasında KHK sürecinden bahsederek “Bu süreç CHP’nin bünyesinde nasıl başladı onu biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuzda ilan edilen sivil darbeyle KHK ihraçları başladığında sayın genel başkanımızın talimatıyla bir komisyon oluşturuldu” şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

“Sivil darbe' sözleri

Dubai merkezli kumpas üzerinden iktidar hayalleri suya düşen CHP, bu kez FETÖ’cü ve PKK’lıları kurtarma vaadinde bulundu. FETÖ’nün belini kıran OHAL için 20 Temmuz sivil darbesi diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, FETÖ- PKK temizliğini sağlayan KHK’lar için “Zulüm” ifadesini kullanması dikkati çekti. KHK’lıları kurtarma talimatını nasıl aldıklarını anlatırken Karaca “Genel başkanımızın talimatıyla bir toplantı yapmıştık. Bu toplantı sonucunda genel başkanımız ‘ 35 ilde örgütlenmişler. Örgütlü mücadele hak mücadelesi için çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Darbecileri salacaklar mı?

CHP’nin iktidar olması halinde KHK’lılarla ilgili yapacağı çalışmalardan da bahseden Karaca “Öncelikle KHK zulmüne son vereceğiz. Biz 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen KHK zulmüyle ölüme terk edilen bu anlayışa mutlaka son vereceğiz” sözleriyle FETÖ ile iltisaklı kişiler hakkında verilen kararları hedef aldı. Karaca, KHK ile kamudan temizlenen terör örgütü üyelerini görevlerine iade edeceklerini söyledi. PKK’ya destek veren sözde akademisyenlere de kamuya dönüş sözü veren CHP’li Karaca, hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan FETÖ’cü ve PKK’lıları yeniden yargılayacaklarını ifade etti.