CHP'den dikkat çeken "erken seçim" açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, erken seçim ile ilgili olarak "CHP olarak biz erken seçim çağrısı yapmayacağız." ifadesini kullanarak "İktidara zaman tanımak lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"İktidara zaman tanınmalı"

"CHP olarak biz erken seçim çağrısı yapmayacağız. Çünkü Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar 'bu sorunu çözeceğim' diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkaramayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli."

"Yangını söndürebiliyorlarsa söndürsünler"

"Vatandaş dönüp onlara şunu diyor: Sorunumuzu çözün. Sorunu çözemedikleri sürece, sorunu çözme konusunda iddialı olan bir başka partiye yüzünü dönüyor. Yerel yönetimlerde bize döndü. Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz. Bu konuda parlamentoya yasa getiriyorsanız onu da destekleyeceğiz dedik. Ama getirdikleri yasa fakirin fukaranın sorununu çözen bir yasa değildi. Bir avuç batan şirkete yeniden kaynak vermeliydi. Sonrası gelecek, nasıl olsa bu ülkede bir seçim olacak biz bütün gerçekleri anlatacağız."