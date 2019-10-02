CHP'den '50 artı 1'in düşürülmesi' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 olan oy oranının yüzde 40'a düşürülmesi tartışmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her türlü formülü ortaya koyduğunu savunan Torun, "Bu yasayı yapan kim? Bu yasayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni önümüze getiren bu yapı değil mi? Şimdi ne değişti de oranı düşüyorsunuz?" diye sordu.

İktidarın, "Eksiklikleri var, revize ediyoruz" dediğini ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket edilebilir mi? Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil. Milletin aklıyla alay etmesinler. Bu millet gerçeği gördü, olayın da farkında. Bunu tartışmak demek, demek ki seçilmeyle ilgili kaygısı oluştu, artık seçilemeyeceğini biliyor. Yarın da 40 artı 1 demez, 30 artı 1 der. Bu tamamen içinde bulundukları paniğin, korkunun göstergesi, bunu tartışmayı bile doğru bulmuyoruz."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değiştirelim"

"Eğer değişecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim" diyen Seyit Torun, parti olarak bunu konuşmaya hazır olduklarını bildirdi. Torun, "Yoksa sağından, solundan onu konuşalım, yok o tarafı olmadı, bu tarafı olmadı değil. Bu yasayı topyekün konuşalım, değerlendirelim." dedi.

Kendi önerileriyle ilgili de bilgi veren Torun, parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Torun, şöyle konuştu:

"Söylediğimiz; o geçmişteki sistem değil. Onun da eksiklikleri vardı, hataları vardı. Bunu konuşabiliriz. Bu konuşmadan, tartışmadan bu milletin önüne dayatma ile getirilen ve kabul ettirilen bir yasa. Ama biz demiyoruz ki geçmişteki gibi aynı parlamenter sistem gelsin. Parlamenter sistem güçlendirilir, eksiklikleri giderilir. Birinci sınıf demokrasinin işlemesi adına, hukukun daha güçlü olması adına, özgürlüğün daha yetkin olması adına bir değerlendirme yapılır."

Torun, yüzde 40 artı 1 konusunun AK Parti içinde mutlaka değerlendirildiğini ve bir kişinin görüşü olmadığını düşündüğünü savunarak, "AK Parti'de hiçbir şey durup dururken gündeme gelmez. Herkesin rolü bellidir. Kim neyi, nasıl söyleyeceğini de bilir. Bu kesinlikle tesadüfi söylenmiş bir şey değildir. Kesinlikle planlı, programlı." değerlendirmesinde bulundu.