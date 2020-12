CHP’deki tacizlerden utanç duyuyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantıyla katıldı. Ağırlıklı olarak CHP’ye yüklenen Erdoğan, “Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP’deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetiminin bu hissiyattan epeyce uzak olduğu anlaşılıyor” dedi.

Nerede ortalığı inleten kadınlar!

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu durum karşısında önüne arkasına bakmadan çoğu da gerçek olmayan haberler üzerinden ortalığı inleten sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır. Yalan olduğu defalarca ispatlanmış iddiaları papağan gibi sürekli tekrarlayan Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan tecavüz, taciz ve hırsızlık vakaları konusunda tek kelime etmiyor. Bu zat, güya kendisi de bir bayan olan İstanbul İl Başkanının tecavüz, taciz ve hırsızlık iddialarının üzerini örtmesi karşısında da en küçük bir tepki göstermiyor.

Ya Rabbi şükür deyip devam ediyor

Rüşvet suçundan tutuklanan, soruşturmaya uğrayan, kamuoyunun diline düşen CHP’li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. Bugün de söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Eğer bunlarda zerre kadar ar olsa, utanma duygusu olsa, haysiyet olsa bunca kamburla insan içine çıkmaktan imtina ederler. Ama maalesef hangi ayıplarını, hangi çirkinliklerini, hangi ihanetlerini yüzlerine vurursak vuralım ya Rabbi şükür deyip yollarına devam ediyorlar.

Hepsinin hesabını vereceksiniz

Tüm iddiaların muhataplarına ve onları koruyanlara sesleniyorum: Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın, yalanın, iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK’dan FETÖ’ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Türkiye’nin milli projelerini ve politikalarını adeta düşmana sufle verir gibi çarpıtıp kullanışa elverişli malzeme haline getirerek ortaya saçma ihanetinin hesabını vereceksiniz.”

Alçakça savunmaya saldırıyorlar

Vatan sevgisine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu nasipsizlerin en başında da CHP yönetimi geliyor. Başındaki zatın ve CHP yönetiminin bir süredir tüm mesailerini harcadıkları, canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Diğer her şeyi bir kenara bırakıyorum, sadece ülkemizin güvenliğinin bel kemiğini oluşturan savunma sanayisindeki tavırlarına dikkat edin. Ne yapıyorlar? Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımıza saldırıyorlar. Tank projemize saldırıyorlar. Helikopter projemize saldırıyorlar. Radar, füze, uydu, optik projelerimize saldırıyorlar. Motor projemize saldırıyorlar. Gemi projemize saldırıyorlar. Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar. Savunma sanayii projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir. CHP’nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır.”

Ne ABD ne AB bizi göze alamaz

Yaptırımlara da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Gerek ABD gerekse AB ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz vardır. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız. Siyasi saiklerle ve rasyonel hiçbir temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan, hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır. Her şeye rağmen bu konulardaki somut adımların, aklıselimin ve karşılıklı menfaatlerin ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Diyalog ve iş birliğiyle çözülmeyecek hiçbir meselemiz olmadığını düşünüyoruz. Aynı şekilde kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Amerika ve Avrupa’daki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak bir an önce objektif ve sürdürülebilir politikalara yönelmelerini diliyoruz.”