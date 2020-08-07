CHP’deki irine ‘İnce’ neşter!

Stratejist Galip İlhaner ise, “Türk siyasi hayatı artık CHP’yi taşıyamaz duruma gelmiştir. Muharrem İnce önüne çıkan bu büyük fırsatı değerlendirebilirse, PKK’ya kuyruk olmuş CHP’nin marjinalleşmesini sağlayarak, memlekete büyük bir hizmette bulunabilir” diye konuştu

Türkiye’yi 18 yılda şaha kaldıran, milletin değerlerinin temsilcisi konumunda bulunan AK Parti’yi karalamak adına her türlü ihaneti sergileyen CHP’nin kendisi bölündü. AK Parti’den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurmasını sevinçle karşılayan CHP’de, Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın ardından bir isim daha gemileri yaktı.

Asıl bölücü Kılıçdaroğlu

2010 yılında FETÖ’nün kaset kumpası sonucu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 seçimdeki başarısızlığını her fırsatta dile getiren ve yeni bir siyasi oluşum sinyali veren Muharrem İnce, “partiyi bölecek” eleştirilerine, “Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” diye cevap verdi. Partisinden daha fazla oy alarak tarihe geçen ancak yıllardır genel başkanlık koltuğuna oturtulmayan İnce’nin yeni parti için kolları sıvaması; CHP’deki taşları yerinden oynattı. CHP’deki iç savaşı Akit’e değerlendiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, şunları dile getirdi:

Hiç kimseye hayat hakkı tanımadı

“Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına demokratik bir yolla gelmemiştir. CHP, marjinal bir grup üzerine oturtulmuştur. Farklı görüşlere müsaade edilmemiş, dışlanmış hatta partiden gönderilmiştir. HDP ile ortaklıktan vazgeçmedi, PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemeyen, PKK’lılara ‘arkadaşlar’ diye hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, Türkiye’nin uluslararası çıkarlarına ise taş koymuştur. CHP içerisinde tüm bunlardan rahatsız olan bir kesim vardı. CHP’de Muharrem İnce destekçilerinin siyaset yapmasına izin verilmedi. Kendi söylemi dışında herhangi bir fikre hayat hakkı tanımadı. FETÖ ile işbirliği yapıldığını itiraf edenler kapının önüne konuldu. Kemal Kılıçdaroğlu, muhalifleri susturmak için her yola başvurdu. İnce ve arkadaşlarının parti kurması Türkiye’nin çıkarları gereği bir mecburiyettir. CHP’nin içerisindeki bu diktatörlük, tarihe not olarak geçecektir. FETÖ yanlısı bir tutum izleyen, HDP ile ortaklık yapan, terör örgütlerine arka çıkan CHP, gelecek nesiller tarafından yargılanacaktır.”

CHP, taşınamaz hale geldi

Stratejist Galip İlhaner de şunları ifade etti: “Türkiye’yi bölünmeye doğru götüren, AK Parti’yi parçalamaya çalışan CHP’nin bölünmesine ramak kaldı. CHP; Alevi-Sünni, Kemalist-Atatürkçü olarak bölünecek. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Muharrem İnce önüne çıkan bu büyük fırsatı değerlendirebilirse, PKK’ya kuyruk olmuş CHP’nin marjinalleşmesini sağlayarak, memlekete büyük bir hizmet edebilir. Çocuğu PKK dağ kadrosunda olan Kürtler bile PKK’yı bıraktı ama CHP bırakmıyor. Türk siyasi hayatı artık CHP’yi taşıyamaz duruma gelmiştir. CHP artık bir mezhep partisidir. Mezhep partisi olarak da her geçen gün marjinalleşiyor.”