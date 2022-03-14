CHP'de yine taciz skandalı! Rezilliği ifşa edince bakın neler yaşadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli il teşkilatındaki taciz skandalı büyüyor. Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın, gece yarısı partili kadınlara attığı mesaj ve görüntülü aramalarla patlak veren skandal, ilk olarak CHP'li kadınların tepkisine neden olmuştu. Bir grup partili kadının basın açıklaması yaparak tepki gösterdiği olay sonrasında, gözler genel merkeze çevrilmiş, ancak genel merkezin de konuyla ilgili hazırlanan raporu açıklamayarak olayı örtmek istediği iddia edilmişti.

10 kadın başvurdu

Geçtiğimiz aralık ayında yaşanan taciz iddialarına ilişkin Sabah'a konuşan Gebze İlçe Yöneticisi Cevahir Akyıldız ise kendilerine de tamamı mağdur 10 kadının başvurduğunu açıkladı. Akyıldız, bu durumu partide dile getirmek istediğini ve susturulduğunu belirtti. Kadın mağdurların sesini gündeme getirmek istediğinde büyük baskı gördüğünü belirten Akyıldız şunları anlattı:

9 Ocak'taki İl Danışma Kurulu Toplantısında söz istedim vermediler. Israr edince İl Başkanı Harun Yıldızlı, 'Süre yetmedi. Otur yerine, bir şikâyetin varsa kendi ilçen Gebze'de konuşsaydın' diye kızdı. Ben de sinirlendim ve 'karşı mahallede olan pislik tamam da, kendi mahallemizi neden süpürmüyorsunuz. Mobbing, taciz bizde olunca neden susuyorsunuz. Adı taciz ile anılan ilçe başkanı hakkında ne yaptınız? Hala bu göreve devam edecek mi' dedim. Bunun üzerine Koçak ayağa kalkıp 'terbiyesiz, ahlaksız kadın' diyerek üzerime gelmeye çalıştı.

Birkan Koçak, iftira attığı iddiası ile şikâyetçi oldu. Ben de kendisinden hakaret iddiası ile şikâyetçi oldum. İl Başkanlığı'na şikâyette bulunduk. 3 haftadır herhangi bir işlem yapılmadı. 2 milletvekilimiz müfettiş olarak geldi. Hazırlayacakları raporu bekliyorum. Eğer sonuç çıkmazsa, bazı mağdurlarla birlikte yargıya taşıyacağız.