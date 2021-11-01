CHP'de yeni skandal patladı... "Sözün bittiği yerdeyiz" deyip paylaştı

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, söz konusu görüntüleri AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek Twitter hesabından, "Sözün bittiği yerdeyiz" notuyla paylaştı.

Deveci'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Deveci, büyük marketlerin son kullanma tarihleri geçmiş olan ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla dağıttıklarını söyledi. Deveci açıklamasında, "Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin açıklamaları büyük tepki çekti. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından, "Sözün bittiği yerdeyiz" notuyla paylaştı.

Deveci geçmiş dönemlerde yapttığı açıklamada "Bu destekleri hayata geçirirken hep 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünü hatırlatıyorum. Bizim şu dönemde her zamankinden daha fazla toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Atakum halkı bu süreçte dayanışmanın anlamını çok iyi bir şekilde kavradı. Zor günler geçiriyoruz ama aynı zamanda komşuluk hukukunun da önemini anladık" demişti.