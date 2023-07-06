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Gündem CHP'de teşkilatlar kaynıyor... Çok sayıda görevden alma kararı
Gündem

CHP'de teşkilatlar kaynıyor... Çok sayıda görevden alma kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 08:39:00 -
CHP'de teşkilatlar kaynıyor... Çok sayıda görevden alma kararı

CHP MYK'da önemli kararlar alındı. Doğu bölgesinde yer alan birçok ilçede görevden almalar yaşandı.

CHP'de seçimlerin ardından 'değişim' tartışmaları devam ederken, bugün gerçekleştirilen MYK'da önemli kararlar alındı.

MYK kararıyla doğu bölgesinde çok sayıda ilçe örgütü görevden alındı.

Öte yandan Hatay’da da 5 ilçe örgütü görevden alındı.

Mahalle delege seçimlerinin başladığı bugünlerde, CHP MYK’sının bu değişiklikleri “kongre süreçlerine müdahale etmeyi amaçladığı” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

KAYSERİ’YE TUNCELİ'Lİ İL BAŞKANI

Bu kapsamda Kayseri, Ağrı, Muş,  Mardin, Van ve Hakkari il başkanları ve yönetimleri görevden alındı. Kayseri’ye Tuncelili bir il başkanı atandı. Önümüzdeki günlerde, görevden alınan il başkanları yerine, benzer nitelikte atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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Diğer taraftan, Canan Kaftancıoğlu, kendisine muhalefet eden Beykoz ilçe başkanını görevden almak için yeterli imzaya ulaşamamasına rağmen, bu işlemi gerçekleştirdiğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

Bugün MYK toplantısında, Beykoz ilçe başkanı ve yönetimi, MYK kararıyla görevden alındı.

Bunların yanında, Hatay’ın 5 ilçe başkanının birden görevden alınması dikkat çekti. Bu bir anlamda, atanmış il başkanı talebiyle, seçilmiş ilçe başkanlarının görevden alınması sonucunu doğurmuş oldu.

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