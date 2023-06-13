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Medya CHP’de şok plan! İmamoğlu’na bunu yapmak istiyorlar! Çarşı fena karışacak
Medya

CHP’de şok plan! İmamoğlu’na bunu yapmak istiyorlar! Çarşı fena karışacak

Yeniakit Publisher
2023-06-13 16:11:00 -
CHP’de şok plan! İmamoğlu’na bunu yapmak istiyorlar! Çarşı fena karışacak

Fatih Altaylı, CHP’deki Ekrem İmamoğlu karşıtlarının planını yazdı.

Fatih Altaylı, CHP’deki Ekrem İmamoğlu karşıtlarının planını yazdı. “İmamoğlu’nu Muharrem İnce haline getirmek ve ‘genel başkana karşı saygısız, hırsı aklının ötesinde, bencil ve egosantrik biri olarak göstermek’ istiyor ve bu yolla partiden uzaklaştırmak istiyorlar” ifadelerini kullanan Altaylı, fatihaltayli.com.tr’deki yazısında özetle şunları kaydetti:

“İmamoğlu ile ilgili olarak gerek CHP yandaşı gerekse iktidar yandaşı gazetecilerin yazdıkları (…) büyük ölçüde “Olsa olsa” metoduna dayanıyor.

Dün de dediğim gibi İmamoğlu’nun acele etme niyeti yok.

(…) Partideki İmamoğlu karşıtları (…) İmamoğlu’nu Muharrem İnce haline getirmek ve “Genel başkana karşı saygısız, hırsı aklının ötesinde, bencil ve egosantrik biri olarak göstermek” istiyor ve bu yolla partiden uzaklaştırmak istiyorlar. Bunu başarmaları da çok güç değil ve İmamoğlu da bunu görmeyecek kadar siyaset cahili değil. 
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Kemal Kılıçdaroğlu bu kafada ısrar ederken, ben CHP’de hızlı bir değişim, seçim sonuçlarına bağlı bir yenilenme beklemek için erken olduğu kanaatindeyim.”

 

 

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