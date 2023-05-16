CHP’de şok gelişme! Kılıçdaroğlu, bu kararı aldı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel’in ardından seçim kampanyasının başındaki diğer iki isimle de yollarını ayırdı. Kampanya'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Bir başka iddiaya göre ise eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel grevlendirildi.

Kampanyayı o isim yönetiyordu

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP lideri Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’in yanı sıra seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile dün gece yolunu ayırdı" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun kampanyası bir süredir birlikte çalıştığı Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula tarafından yürütülüyordu.

Kılıçdaroğlu'na yeni Başdanışman atandı

Bir başka iddiaya göre ise ikinci tur oylamasında propaganda süreci için eski Kağıthane İlçe Başkanı ve İstanbul Milletvekili adayı Mehmet Ali Yüksel'i görevlendirdi. Yüksel, CHP'de Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi.

Onursal Adıgüzel de görevden alınmıştı

Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" demişti.

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