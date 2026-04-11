CHP’de “satışlar” ifşalar başladı: Kadınlara Mal muamelesi yapan utanmaz başkanlar

Videoda öne çıkan en çarpıcı iddia, partiden kovulan isimlerin, benzer süreçlerden geçtiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu’nun neden korunup kollandığını sorgulaması oldu.

Tanrıyar, "Partiden kovulanlar, İmamoğlu’nun neden disipline verilmediğinin hesabını Özgür Özel’den sormayacak mı?" diyerek, parti içindeki çifte standart iddiasını gündeme taşıdı.

"Başkanlar Birbirini Satıyor"

İddiaların hedefinde sadece genel merkez değil, yerel yönetimler de var. Tanrıyar; Hasbi, Özkan, Muhittin ve Tanju gibi isimleri zikrederek, bu isimlerin zor durumda kaldıklarında birbirlerini hedef alacaklarını öne sürdü. Özellikle kadınlara yönelik yaklaşımlar üzerinden yapılan "mal muamelesi" suçlaması, videonun en sert bölümlerinden birini oluşturdu.

Epstein Dosyası ve Rixos Bağlantısı

Haberde yer alan bir diğer ağır itham ise küresel ölçekteki Epstein skandalıyla ilgili. Tanrıyar, ismi bu dosyalarla anılan Rixos’un sahibi Fettah Tamince ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasındaki dostluğa dikkat çekerek, bu konunun da ifşaat listesinde olduğunu belirtti. Ayrıntılar videoda...