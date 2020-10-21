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Aktüel CHP'de, sahte içkiye bağlı ölümlerin araştırılması için heyet kuruldu
Aktüel

CHP'de, sahte içkiye bağlı ölümlerin araştırılması için heyet kuruldu

Kırıkkale ve İzmir'de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin aileleriyle ve kalıcı sağlık sorunları yaşayanlarla görüşen heyet, diğer illerdeki incelemelerinin ardından konuya ilişkin rapor hazırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:58:37 -
CHP'de, sahte içkiye bağlı ölümlerin araştırılması için heyet kuruldu

ANKARA (AA) - CHP'de, sahte içkiye bağlı ölümleri ve sahte içkinin boyutlarını araştırmak üzere kurulan heyet, Kırıkkale ve İzmir'de incelemelerde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nden gelen sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölüm haberlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuyu araştırmak üzere heyet kuruldu.

Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.

Sahte içkiye bağlı ölümleri ve sahte içkinin boyutlarını araştıran heyet, Türkiye'de ölümlerin yaşandığı şehirlerde incelemelerde bulunacak.

Görüşmelere Kırıkkale ve İzmir'den başlayan heyet, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu yaşayan kişileri ziyaret etti.

Heyetin incelemelerini tamamlamasının ardından konuya ilişkin rapor hazırlanacak.


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