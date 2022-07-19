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Siyaset CHP'de ortalık karıştı! Gençlik Kolları Başkanı'na dayak
Siyaset

CHP'de ortalık karıştı! Gençlik Kolları Başkanı'na dayak

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, üye kayıt standında partilerinin il yöneticisi tarafından darbedildiğini söyleyerek polise şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 20:40:00 - 2022-07-19 20:51:06
CHP'de ortalık karıştı! Gençlik Kolları Başkanı'na dayak

Kırşehir CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye kayıt standında gençlik kolları için üye çalışması yaparken İl Sekreteri Hüseyin Çakmak ile sözlü tartışmaya başladı. Hüseyin Çakmak'ın Aydoğan’a ‘Sen CHP’nin yeleğini giyemezsin biz seni görevden aldık’ demesi sonrası çıkan tartışmada darp edildiğini beyan etti.

"Boynumu sıktı, eliyle bana vurdu"

 

Ahi Polis Merkezine giden ve şikayetçi olan Aydoğan, “Benim üzerimde partiye ait yelek vardı. Benden Hüseyin Çakmak, yeleği çıkarmam gerektiğini söyledi. Benim görevden alındığımı söyledi. Ben ise görevde olduğumu ve kendisinin beni görevden alma yetkisinin olmadığını söyledim. Bunun üzerine Hüseyin Çakmak, bir eliyle boynumu tutup sıkarak diğer eliyle de bana vurdu” dedi.

Sözlü saldırıya uğradı

İfadesinde İl Sekreteri Hüseyin Çakmak’ın etrafında olan kişilerin de sözlü saldırısına uğradığını aktaran Aydoğan, kendisine karşı saldırgan tavırların sürdüğünü söyledi.

Darp raporu alıp şikayetçi oldu

Darp raporu aldıktan sonra da Hüseyin Çakmak hakkında Merkez İlçe Gençlik Kolları başkanı Ahmet Aydoğan şikayetçi oldu. Yaşanan konu ile ilgili CHP İl Başkanı Baran Genç ise açıklama yapmadı. Öte yandan Merkez İlçe Gençlik Başkanı Ahmet Aydoğan’ın Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu tarafından desteklendiği kamu oyunca biliniyor.

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