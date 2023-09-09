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Gündem CHP'de olaysız gün yok! Anıtkabir'i bile karıştırdılar
Gündem

CHP'de olaysız gün yok! Anıtkabir'i bile karıştırdılar

Yeniakit Publisher
2023-09-09 21:36:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında genel başkanın elini sıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a Kılıçdaroğlu'nun korumaları sert bir müdahale gösterdi. Korumalar tarafından itilen belediye başkanı, 'Bende bu partinin belediye başkanıyım' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir'e ziyaretine yaşanan gerginlik damga vurdu. Genel başkanın elini sıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a korumalar sert bir müdahale gösterdi. Korumalar tarafından itilen belediye başkanı, "Bende bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.

Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir Komutanlığı makamına geçti. Burada bir süre Anıtkabir Komutanlığı yetkilileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

Gerginlik güne damga vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Misak-ı Milliye Kulesi'nden çıkarken yaşanan gerginlik ise güne damga vurdu. Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinin CHP'li belediye başkanı Selman Hasan Arslan, Kılıçdaroğlu'nun elini tutmak istedi.

Korumalar sert bir müdahalede bulundu

O anda ise Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından sert bir müdahaleye uğradı. Korumalar tarafından itilen belediye başkanı, "Bende bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.

Özgür Özel kurtardı

Arslan'ı korumaların müdahalesinden ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurtardı. Belediye başkanına sert müdahale anları ve yaşananlar kameralara yansıdı.
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