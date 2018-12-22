CHP'de muhafazakar oy telaşı!

Her seçim öncesi dini değerler üzerinden sağ seçmene göz kırpan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde de stratejisini değiştirmedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un Çat ilçesine giden Kılıçdaroğlu, burada İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İslam'ın değerlerini bu müzede göreceksiniz

Açılışta yaptığı konuşmada "İnsanın, İslam’ın değerini bu müzede göreceksiniz." diyen CHP lideri İslam dünyasında geri kalmışlığı eleştirdi:

"Diğer canlıları insanlardan ayıran temel nokta insanların düşünmesi ve aklını kullanmasıdır. Bütün canlılıar için düşünen sadece insanoğludur. O zaman sormamız gerekiyor madem dinimiz, madem sevgili peygamberimiz böyle emretti nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor. Nasıl oluyor da bir taraftan Rusya bir taraftan ABD silah satıp, savaşın diyor."

Dinimiz adaleti emrediyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Adaleti emrediyor bizim dinimiz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye boşuna denmemiştir. Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır.

Biz aynı şeyi bütün belediyelerimizde yapmak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızdan iki şey istiyoruz seçildiğin andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksin. sana oy versin veya vermesin.

Harama karşıyız

Belediye başkanımız kazandığı andan itibaren her kuruşun hesabını belde halkına vermesi lazım. Harama karşıyız, biz güzellikten yanayız. Biz harama israfa karşı dururuz. Bizim kimliğimiz ve kişiliğimiz budur. Biz herkesin inancına saygı duyarız. Herkes Allah'a karşı sorumludur.

Biz Hakk'a hizmet vermeye geldik

Herkesin ayağının tozu oluruz. Biz halka hizmet vermeye söz verdik, Hak'ka hizmet vermeye geldik. Biz hakkımızla kazanırız halkın önüne namusumuzla çıkarız hesabımızı veririz."