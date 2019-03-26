CHP'de kılıçlar çekildi! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken 5 isim

Takvim Ankara temsilcisi Zafer Şahin bugünkü köşesinde CHP’deki koltuk savaşını kaleme aldı. Zafer Şahin, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna 5 ismin göz koyduğunun altını çizdi ve isimleri sıraladı: Gamze Akkuş İlgezdi, Selin Sayek Böke, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce.

CHP'de hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındığı Ataşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Battal İlgezdi'nin seçime 2 hafta kala Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren açıklamalarda bulunması, 1 Nisan'da partide kopacak büyük fırtınanın ilk işareti olarak yorumlanıyor.

Koltuğuna göz koyan 5 isim

CHP'nin kurultay delegeleri ve parti örgütleri üzerinde etkili olan İlgezdi'nin, ilk kez Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alarak yaptığı açıklamalar parti kulislerinde "yeni bir lider arayışı başladı" şeklinde değerlendiriliyor. CHP'de seçimden önce başlayan parti içi iktidar savaşlarında Gamze Akkuş İlgezdi, Selin Sayek Böke, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce'nin adı genel başkanlık için geçiyor.

Canan Kaftancıoğlu görevden kesin olarak alınacak

Delege üzerindeki gücünü kullanarak CHP'yi yeniden dizayn etmek için harekete geçen Battal İlgezdi'nin hedefinde öncelikli olarak Ataşehir'de yeniden aday gösterilmesine itiraz eden Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu ikilisi bulunuyor. CHP içinde "10 Aralıkçılar" olarak da tanımlanan Salıcı-Kaftancıoğlu ekibinin parti yönetiminde ağırlığının artması İlgezdi dışında diğer ekipleri de tedirgin ediyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın adının genel başkan adayı olarak geçmesine tepki gösteren Muharrem İnce, Gürsel Tekin ve Tuncay Özkan'ın da İlgezdi'ye yakınlaştığı ve birlikte hareket ettikleri öğrenildi. İlgezdi'nin tam desteğiyle 2014 ve 2018 kurultaylarında Muharrem İnce'ye karşı koltuğunu koruyan Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart sonrasında bu desteğe eskisinden çok daha fazla ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. CHP liderinin koltuğunu korumak için İlgezdi'nin isteğiyle İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu görevden almasına kesin gözüyle bakılıyor.

HESAPLAŞMA TARİHİ 1 NİSAN

TAKVİM'in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre, partide şu anda 6 ayrı ekip 31 Mart seçimleri sonrası için hazırlık yapıyor. Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde parti örgütleri ve kurultay delegeleri üzerinde oluşturduğu etki alanıyla dikkat çeken Battal İlgezdi, CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Altay ile yakın siyaset yapıyor. İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi de halen CHP Genel Başkan yardımcısı parti yönetimindeki görevine devam ediyor. CHP'deki aday belirleme sürecinde İstanbul'da başını Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun çektiği "10 Aralıkçılar Ekibi" ile karşı karşıya gelen İlgezdi, bu ekiple hesaplaşmak için 1 Nisan'ı bekliyor.

SELİN SAYEK BÖKE DE BOŞ DURMUYOR

Battal İlgezdi'nin hedefindeki 10 Aralıkçıların lideri CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın adı CHP'nin potansiyel genel başkan adayı olarak geçiyor. Canan Kaftancıoğlu ile birlikte siyaset yapan Salıcı, aday belirleme sürecinde Battal İlgezdi dışında Maltepe, Bakırköy ve Beşiktaş adaylarına da karşı çıktı. Ancak genel merkeze sözünü dinletemedi. Salıcı-Kaftancıoğlu ikilisi sadece Kadıköy ve Zeytinburnu'nda kendilerine yakın isimleri aday göstertebildi. Kaftancıoğlu'nun Parti Meclisi (PM) devam ederken istifa edip sonra istifasını geri çekmesi bile Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş ve Maltepe adaylarının değişmesini sağlayamadı. Seçim sonrasında parti yönetimindeki etkinliklerini kaybetmek istemeyen '10 Aralıkçılar' olası bir kurultayda Oğuz Kaan Salıcı'yı genel başkan adayı olarak çıkarmayı planlıyor. İlgezdi cephesinde ise genel başkan adayı olarak Gamze Akkuş İlgezdi ve Tuncay Özkan'ın adı geçiyor. Kendilerine 'Sol kanat' adını veren bir grup milletvekili ve PM üyesi ise genel başkan adayı olarak Selin Sayek Böke ismi üzerinde duruyor.

KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATMAYI PLANLIYORLAR

CHP'de bu üç ekip dışında PM'de birlikte hareket eden 13 PM üyesi de ayrı bir çizgi takip ediyor. Başını Gökhan Günaydın ve Erdal Aksünger'in çektiği bu ekip partinin rotasının sola çekilmesi gerektiğini savunuyor. Bu ekibe İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ın da destek verdiği belirtiliyor. 31 Mart seçimlerinde adaylık beklentileri karşılıksız kalan Muharrem İnce ve Gürsel Tekin ikilisi de CHP içinde yeni bir ekip hareketi olarak dikkat çekiyor. Partinin kamuoyu önündeki en popüler figürlerinden İnce ve Tekin'in olası bir kurultayda diğer ekiplerle kuracakları işbirliği sayesinde belirleyici olacak bir güce kavuşabilecekleri belirtiliyor. Parti yönetiminden memnun olmayan bu 5 ekibin dışında Kılıçdaroğlu'nu kayıtsız şartsız destekleyen bir ekip daha bulunuyor. Başını Erdoğan Toprak ve Bülent Tezcan'ın çektiği bu ekip milletvekili grubu ve belediye başkan adayları üzerinde etkili. Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Seyit Torun da bu ekiple birlikte hareket ediyor. Toprak-Tezcan ikilisi seçim sonrasında olağanüstü kurultay için harekete geçmeye hazırlanan muhaliflerin önünü kesmek için olağan kurultay sürecini hemen başlatmayı planlıyor.