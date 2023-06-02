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Gündem CHP’de istifalara bir yenisi eklendi
Gündem

CHP’de istifalara bir yenisi eklendi

Yeniakit Publisher
2023-06-02 10:57:00 -
CHP’de istifalara bir yenisi eklendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde depremler devam ediyor. MYK üyelerinin istifası sonrası Kayseri İl Başkanı Adil Demir de istifa etti.

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir; 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görevinden istifa etti. Ümit Özer'in milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifasının ardından Ocak ayında göreve gelen Adil Demir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun ardından görevinden istifa etti.

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP Kayseri'de yüzde 17,2 oy alarak meclise 2 vekil göndermişti.

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