CHP’de işler yine vıcık vıcık! Gürsel Tekin henüz evliyken...

Kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir tören ile evlenen Gürsel Tekin günlerdir gündemin ilk sıralarında... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul vekili Gürsel'in sürpriz evliliğinde en çok konuşulan detay yeni eşi Mehtap Özkan ile arasındaki yaş farkı ve Çırağan Sarayı'nda yaptığı lüks tören iken, sosyal medya kulislerinde dolaşan yeni iddialar bu detayları solladı.

Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu bulunan Gürsel Tekin'in en küçük oğlunun annesi olan eski eşi Nihan Tekin ile evli olduğu süreçte Mehtap Özkan ile tanıştığı ve beraber olduğu iddiası hem magazin hem de gündem kulislerini salladı.

İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte ortaya çıktı.

Gürsel Tekin ve haber spikeri Mehtap Özkan'ın dünyaevine girmesinin ardından ikilinin, 2019 yılında Halk TV'de tanıştığı ve o dönem Tekin'in evli olduğu konuşuluyor. Ancak ikilinin aşklarının o tarihte mi yoksa daha sonra mı başladığı ise bilinmiyor.

Tekin'i 2019'da "Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım" diye yazdığı twit'in ortaya çıkmasıyla gözler milletvekilinin eski eşi Nihan Tekin ile evli olduğu döneme çevrildi.. Gürsel Tekin o dönem eski eşi Nihan Tekin ile evliydi.

Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenmesinin ardından, çiftin arasında 26 yaş fark olması sosyal medyada gündem olurken törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması da yerden yere vuruldu.

Öte yandan, evlilik törenini Çırağan sarayı'nda yapmasına yönelik yükselen 'lüks' tepkilerine yanıt bizzat Gürsel Tekin'den geldi. Düğünün sarayda yapılması nedeniyle eleştirilerde bulunan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a (Jahrein) cevap veren Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" iddiasında bulundu.

Aynı zamanda Gürsel Tekin'in nikahını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı görüldü.