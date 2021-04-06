CHP’de Hürriyet kavgası! Kemal övdü Yarkadaş gömdü

Hürriyet Gazetesi'nin darbe imalı bir bildiri yayınlayan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının listesini paylaştığı haberine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu Hürriyet’in Aydın Doğan’ın bünyesinde olduğu yıllardaki tavrından övgüyle bahsetti.

28 Şubat sürecinde Hürriyet'in darbe çığırtkanlığı yapan manşetlerine duyduğu özlemi açık açık gösteren Kılıçdaroğlu, "O gazetenin geçmişine üzülüyor insan. Halkın gazetesiydi. Gerçekten medyanın amiral gemisiydi. Şimdi kuyrukta sandal bile olamadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise 28 Şubat sürecinde Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olan ve darbecilerin şakşakçılığını yapan tetikçi Ertuğrul Özkök'ü yerden yere vurdu.

Özkök'ün Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen manşetler attığını hatırlatan Yarkadaş, "Sende utanma olsa o gazetede bir dakika durmazsın" dedi.

Özkök'ün emekli amiraller hakkındaki sözlerini alıntılayan Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu hala hangi yüzle konuşuyor? Gazeten daha dün CHP'lileri adeta suçlu gibi gösteren sözde bir haber ve fişleme listesi yayınladı. Sende utanma olsa o gazetede bir dakika durmazsın. Senin kimlerin talimatlarıyla hangi başlıkları attığını da kimse unutmuş değil."

Her devrin adamı Özkök amiralleri sattı

Darbe imalı skandal bir bildiri yayınlayan 104 amiral bozuntusu hakkında bir yazı kaleme alan her devrin adamı Ertuğrul Özkök, "O bildiriye imza atan 104 mütekait askerin karşısına geçip sormak isterdim: 'Yaptığınızdan memnun musunuz...' Ve devam etsem... 'Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu... Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor..." dedi.

Özkök yazısının devamında şunları kaydetti:

"Biliyorum bana diyecekler ki: 'Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...' Evet sahipsiniz. Çıkıp tek tek söyleyin düşüncenizi. Ama söylerken üzerinizdeki emekli asker üniformasını da çıkarın. Görüyoruz ki üniforma sizi çıkarmış ama siz halen o üniformayı kafanızdan çıkarmamışsınız. Hem toplu bir hareket yapıyorsunuz. Hem altına 'Eski amiral' diye rütbe koyuyorsunuz. Şunu bilin artık. Bu milletin hafıza dağarcığı askeri darbelerle o kadar dolup taşmış, yakın tarih dolmuşu istiab haddini o kadar aşmış ki. Bir bildirinin altında rütbeli bir imza gördük mü, pandoralarımızın kutusu yeniden yeniden açılıyor

Türkiye’nin çok büyük çoğunluğu demokratik sabrı öğrendi. Yani kimsenin sizin emekli, emeksiz üniformalı fikirlerinize, rütbeli imzalarınıza ihtiyacı yok... O yüzden sizden rica ediyoruz, artık bırakın doğalgaz faturalarınıza bile imzayı eşleriniz atsın. Emekliliğin üzerinizden çıkardığı üniformayı, siz de kafanızdan çıkarın. Emekli rütbelerinizi de kasalara kilitleyin... O zaman sadece bir vatandaş olursunuz... Siyasete girer, rütbesiz fikirlerinizi istediğiniz kadar haykırırsınız..."