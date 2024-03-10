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Gündem

CHP'de herkesin elinde bir hançer var! Ekrem görünce çılgına döndü

Yeniakit Publisher
2024-03-10 01:47:00 -
CHP'de herkesin elinde bir hançer var! Ekrem görünce çılgına döndü

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, ilçedeki cadde ve sokaklara CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel'in afiş ve posterlerini asınca gölge başkan Ekrem İmamoğlu çılgına döndü.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, ilçesindeki cadde ve sokaklara CHP Genel Başkanı Özgür Özel posteri ve parti bayrakları astı. İddiaya göre, seçim çalışmalarında yalnızca kendi görsellerinin kullanılmasını isteyen İmamoğlu, Kerimoğlu’nun astırdığı afişlerin toplatılması talimatı verdi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu cadde ve sokaklara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posteri ve parti bayraklarını astı.

Bunun üzerine kendi afişleri dışında afiş asılmaması yönünde talimat veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti yönetimine tepki göstererek Kerimoğlu tarafından asılan afişlerin toplatılmasını istedi.

Aralarında husumet var
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Kerimoğlu ve İmamoğlu geçtiğimiz Temmuz ayında CHP Belediye Başkanları toplantısında karşı karşıya gelmişti. Kerimoğlu, İmamoğlu'nu Zoom'dan toplantı yapmakla eleştirirken, İmamoğlu 'Bakırköy'de sokakta gezmiyorsun' çıkışı yapmıştı.

Kerimoğlu bunun üzerine, "Bakırköy'de büyük bir gururla sokağa çıkıyorum ancak caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adaylık çıkışı

Öte yandan CHP'li Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık başvurusunda bulunmuştu. Partilileri ile sabah kahvaltısında buluşan Kerimoğlu, adaylık sürecinde parti örgütlerinden destek isterken, İBB başkan adaylığı için ön seçim çağrısında bulunmuştu.

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