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Medya CHP'de flaş gelişme! O isim, "Telefonuma bu mesaj düştü" deyip bombayı patlattı
Medya

CHP'de flaş gelişme! O isim, "Telefonuma bu mesaj düştü" deyip bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 12:29:00 -
CHP'de flaş gelişme! O isim, "Telefonuma bu mesaj düştü" deyip bombayı patlattı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayımladığı sosyal medya videosunun CHP'de “yeni bir sürecin” işaretini verdiğini belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayımladığı sosyal medya videosunun CHP'de “yeni bir sürecin” işaretini verdiğini belirtti. 

İmamoğlu'nun açıklamasından sonra telefonuna, ismini vermediği bir isimden “Bazı şeyler başladı artık” mesajı düştüğünü aktaran Erkin, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayımladığı sosyal medya videosu “yeni bir sürecin” işaretini verdi:

“… Her sahada, her ortamda değişim… Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bana inanın yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam ve bana güvenin.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu açıklamadan sonra telefonuma bir mesaj düştü, “kimden?” diye sormayın. Mesaj kısa ve netti: “Bazı şeyler başladı artık.”

Bu arada bir not daha:

Millet İttifakı devam edecek mi? Onu da 24-25 Haziran'da Akşener'in İYİ Parti kongresinde yapacağı açıklamalardan daha iyi anlayacağız."

 

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Vatandaş

Alışmış, kudurmuştan beterdir. Sen bildiğinden şaşmazsın, asla değişmezsin. Türk milletinin gözü açıldı, artık kazık atamazsın.
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