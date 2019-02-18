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CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle topluca istifa etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:21
CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Meriç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yönetim olarak istifa etme kararı aldıklarını belirtti.

"Farklı düşünce ekseninde..."

İstifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiklerini aktaran Meriç, "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Melih Meriç, CHP Genel Merkezi tarafından "parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı" gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:21
  1. CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç istifa

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  • NAZİF KOCATÜRKNAZİF KOCATÜRK1 sa önce
    ESKİ PARTİLİLERİN CHP'YE DARBE YAPMASI İÇİN TAM ZAMANI.KEMAL KILIÇDAROĞLU MUTFAĞI HAZIRLADI. BUNDAN DAHA İYİ ZAMAN BULAMAZSINIZ.

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