CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.