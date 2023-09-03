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Gündem CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler
Gündem

CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-03 12:34:00 - 2023-09-03 12:37:58
CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

Bugünkü yazısında CHP'deki danışman krizini yazan Fatih Altaylı, Eren Erdem'i sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, "Rezillik ortaya çıkınca “kös vurucunun hınk deyicisi’ Eren Erdem ortaya atladı ve “Böyle bir danışman yoktur” diye milletin gözünün içine baka baka, utanmadan yalan söyledi" dedi.

Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı’nı sert bir şekilde eleştirdiği bugünkü yazısında “Görülen o ki, Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde CHP’nin başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanma ihtimali olmasından rahatsız ve buraları da kaybetmek için yeniden devreye girmiş vaziyette” diye yazdı.

 

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin tekrar kazanılma ihtimalinin olduğunu söyleyen Altaylı, CHP liderinin, daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan, kendisi ve Atatürk ile ilgili hakaret içeren sosyal medya mesajları paylaşan Perinaz Mahpeyker Yaman’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan hemen önce, 26 Mayıs’ta danışman olarak atamasını hatırlattığı yazısında şunları kaydetti:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT ile de ilişkisi olduğu pek yakında ortaya çıkarsa buna da şaşırmayacağım. Çünkü bir başka AK Partiliyi de kendine danışman yaptığı açık seçik kanıtlandı. CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından Atatürk’e, CHP’ye ve bizzat kendisine hakaretler yağdıran P. Mahpeyker Yaman isimli AK Partili bir kadını kendisine danışman yapmıştı. Rezillik ortaya çıkınca “kös vurucunun hınk deyicisi’ Eren Erdem ortaya atladı ve “Böyle bir danışman yoktur” diye milletin gözünün içine baka baka, utanmadan yalan söyledi.

 
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Yalanı birkaç dakika içinde hem onun hem de genel başkanının yüzüne vurulan ıslak imzalı belge ile ortaya çıktı ama Eren Erdem en ufak bir utanma belirtisi göstermedi. Danışman kadın da “Evet, danışmanım” diye ortaya atladı. “O paylaşımları ben yazmadım, danışmanım yazdı” diyerek kendini savundu. Görülen o ki, Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde CHP’nin başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanma ihtimali olmasından rahatsız ve buraları da kaybetmek için yeniden devreye girmiş vaziyette.

Ve bazıları hâlâ bu adamı savunmaya devam ediyorlar. Bakın size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu hem CHP’yi hem de Türkiye’yi bir uçuruma doğru sürüklüyor. Bunu kimilerine göre bilerek yapıyor, kimilerine göre ise basiretsizliğinden, bilgisizliğinden ve yazarsam ayıp olacağını düşündüğüm başka bir özelliğinden. Benim için fark etmiyor. Beni, bizi hangi nedenle yaptığı değil, sonucu beni ilgilendiriyor. Ve emin olun Kılıçdaroğlu yerine genel merkezin kedisi Şero’yu partiye genel başkan yapın partiyi daha iyi yönetir.”

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CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

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CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

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Yorumlar

hasel

Sürekli yalan üzerinde oturan ve iş yapmayan partini şimdi mi tanıdın?

Hemsinli

Yeni Akit yazarlari biraz ders alsinlar bak adam damardan solcu ama yeri gelince hic cekinmeden en agir sekilde solcu bir partiyi en agir sekilde elestiriyor..
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