CHP'de büyük savaş! İzmir il teşkilatı birbirine girdi!

CHP'de, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen örgüt yöneticilerine, mevcut görevlerinden istifa için 26 Aralık'a kadar süre veren genelgenin yayınlanmasının ardından İzmir İl Örgütü'nde büyük bir savaş çıktı. Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in, her ne kadar kendi il yönetimine bile rengini belli etmese de, önümüzdeki günlerde istifa etmesi bekleniyor. İşte bu nedenle yerine kimin geçeceği ile ilgili mücadelede saflar netleşti.

İKİ FARKLI CEPHE OLUŞTU

Bir yanda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan var... Bu isimlerin gündeminde ise, bu görev için eski Milletvekili Erdal Karademir ve Altan İnanç isimlerinin bulunduğu kaydediliyor. Karşı tarafta ise, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yer alıyor. Bu ekibin ise, İl Başkanlığı için Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı istediği belirtiliyor.

SERTER VE BAYIR DA ONDAN YANA

Hatta Gümrükçü'nün geçtiğimiz günlerdeki Ankara ziyaretinde de Çalkaya ismi için kulis yaptığı kaydediliyor. Tabii Gümrükçü ve Kılıç'ın olduğu yerde ekip şefleri CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın olmaması düşünülemez. Ancak bu ekibin dışında yer alan CHP'nin diğer İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Tacettin Bayır'ın da Çalkaya ismine destek verdiği kaydediliyor.

Hatta Serter'in uzun süre önce Çalkaya ismini gündeme getirdiği ifade ediliyor.

SOYER İL YÖNETİMİNİ İSTEMİYOR

Yani her iki taraf da, il başkanının, mevcut il yönetimi içerisinden belirlenmesi seçeneğine sıcak bakmıyor. Hatta Soyer'in mevcut il yönetiminin zayıf olduğu gerekçesiyle tamamıyla görevden alınıp yerine yeni bir yönetim atanmasını istediği ve bunu da çeşitli vesilelerle dillendirdiği ifade ediliyor. Soyer'in "Bu il yönetimiyle kritik olan 2023 seçimlerine hazırlanırsak sıkıntı yaşanabilir" dediği de iddialar arasında.

"AĞABEY FORMÜLÜ" İDDİASI

"Görevden alma" seçeneğine İl Yönetim Kurulu üyelerinden ise, sert tepki var. Geçtiğimiz perşembe günü yapılan il yönetimi toplantısında konuşan il yöneticileri de Deniz Yücel'in istifa etmesi halinde yerine kendi içlerinden birinin seçilmesini isteklerini bir kez daha dile getirdi. Hatta bazı yöneticilerin "Dışarından bir atama olursa, görevden alma olursa direniriz" çıkışında bulundukları öne sürülüyor. Fakat, il yönetimi yeni il başkanının kendi içlerinden seçilmesini isterken Genel Merkez koridorlarında "dışarıdan bir ağabey atanması" formülünün ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

SEÇİM SÜRECİNE DARBE VURABİLİR

Bu arada şu da var... İl yönetimi dışarıdan il başkanı atama ve görevden alınma formüllerine sert tepki gösterirken Deniz Yücel'in istifa konusundaki rengini hala belli etmemesi krizi daha da derinleştiriyor.

Yücel, bugüne kadar sürekli ittifak değiştirerek geldi. Önce kendisini seçtiren Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yolları ayırıp O'nun hiç sevmediği Tuncay Özkan'la ittifak kurdu. En son da Parti Meclisi'ne seçilemeyen Özkan'ı yarı yolda bırakıp dümeni, bir dönem Özkan'la birlikte karşısında mücadele ettiği Tunç Soyer'e kırdı. İl örgütü içindeki bu saflaşmanın bir kırılmaya dönüşmesi halinde, CHP'nin Haziran 2023'teki seçime yönelik İzmir'de yapacağı çalışmalar büyük darbe yer.