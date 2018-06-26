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CHP'de büyük kriz! İstifa sesleri yükseliyor

24 Haziran seçimlerinde bir kez daha hezimete uğrayan CHP'de büyük kriz yaşanıyor. Sosyal medyada örgütlenen bir grup CHP'li, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup gencin parti genel merkezi önünde başlattığı oturma eylemine katıldı. "Genel Başkan Muharrem İnce" şeklinde slogan atan grup, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

26 Haziran 2018 Salı 23:25
CHP'de büyük kriz! İstifa sesleri yükseliyor

Denizli Gençlik Kollarınca öğle saatlerinde başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen CHP'liler, saat 20.00'de parti genel merkezi önüne geldi.

Grup adına açıklama yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Imırgı, parti önünde toplanan kişi sayısının önemli olmadığını, milyonları temsil ettiklerini söyledi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz" diyen Imırgı, değişimin CHP'nin yönetim kadrolarından başlaması gerektiğini dile getirdi.

"24 SAAT BOYUNCA"

Imırgı, seslerine kulak verilmesi için 24 saat boyunca oturma eylemi yapacaklarını belirtti. Denizli'de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek Ankara'ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediklerini aktardı.

Partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını ifade eden Imırgı, "Ben bu partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremiyorum. Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum" diye konuştu.

"Genel Başkan Muharrem İnce" şeklinde slogan atan grup, oturma eylemine devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 23:25
  1. Denizli
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Muharrem İnce
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi22 sa önce
    TAMAM Tahtakılıç TAMAM. TAMAM Gandi TAMAM. TAMAM Çarkçıbaşı TAMAM. TAMAM Fırıldak keMAL.TAMAM Ulan. DİKTATÖR keMAL...
  • Haydar Haydar18 sa önce
    TAMAM"I BUNUN İÇİN ÖĞRENMİŞSİNİZ YAAAA İŞTE BÖYLE..
  • nazminazmi1 gün önce
    Kılıçdar elden gideyah
  • eredered21 sa önce
    iltica geliyeaaaaa
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