CHP'de büyük kavga! Kaftancıoğlu'nun yerine 'sosyal medya trolü'

CHP'de bugün başlayacak olağan kurultay öncesi 'divan' tartışması çıktı. Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşen il başkanlarının 'Divan Başkanlığı' için İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu önerdiği öğrenildi. Kulislere göre Kılıçdaroğlu bu öneriye "O iş bitti. Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu olacak" yanıtını verdi. CHP kulislerini hareketlendiren bu görüşmenin arka planında ise Kaftancıoğlu'nun olduğu ileri sürüldü. Kaftancıoğlu'nun Doğu ve Güneydoğu illerindeki başkanları Kılıçdaroğlu'na kendi ismini vermesi için gönderdiği öğrenildi.

İstifa edin aday olun

Karadeniz bölgesindeki il başkanları da kendilerini temsilen Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in PM listesine yazılmasını talep etti. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe, "Her il başkanı görevlerinden istifa ederek PM'ye aday olabilir" yanıtını verdiği öğrenildi. Kulislere göre Kaftancıoğlu da, "PM'ye aday olan milletvekilleri istifa ediyor mu" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun buna herhangi bir yanıt vermediği kaydedildi.

Pm'ye üç isim yazdırdılar

Divan Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan istediği karşılığı bulamayan Kaftancıoğlu'nun, PM listesine isim yazdırmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiği öğrenildi. Hem İmamoğlu hem de Kaftancıoğlu'nun ortak kararıyla Gökhan Zeybek, Zeynel Emre ve Özgür Karabat'ın Kılıçdaroğlu'nun PM anahtar listesine yazılacak.

Özlem Çerçioğlu kimdir?

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, muhalif olarak gördüğü kişileri yıpratmak amacıyla bir PR şirketi sahibi ile anlaşıp karalayıcı yayınlar yaptırdığı ortaya çıkmştı.

FETÖ'nün belediyeler imamını da tanıyor

Ezici ifadesinde şunları söyledi: "İstanbul'da o dönemlerde bitkisel atık yağı işi yapıyordum. İşlerim bozuldu. Basın çevremin çok olmasından dolayı PR şirketi kurdum. Bir gün Milliyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Hamdi Türkmen beni Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ile tanıştırdı. Çerçioğlu'nun Kuşadası Denizi'nden uçak batırma işinin tanıtımını yaptım. İlerleyen günlerde samimi olduk. Daha sonra beni Erkan Karaarslan (FETÖ'nün belediyeler imamı) ile tanıştırdı. Tahminen 2016 Haziran ayları gibiydi."