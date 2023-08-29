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Gündem CHP’de ‘Akşener’ sessizliği: 'Didik didik etmenin faydası yok'
Gündem

CHP’de ‘Akşener’ sessizliği: 'Didik didik etmenin faydası yok'

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:11:00 -
CHP’de ‘Akşener’ sessizliği: 'Didik didik etmenin faydası yok'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Afyon’daki açıklamalarının yankıları sürüyor. CHP’li yöneticilere göre iş birliği sona erdi ve bu aşamada “didik didik” etmenin kimseye faydası yok görüşü hakim.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merakla beklenen Afyon Kocatepe’deki konuşmasında “başarısızlık” için özür diledi, siyasi partilere seslenerek yerel seçimlere ayrı girme çağrısı yaptı. 

 

Akşener’in uzun konuşmasında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve diğer ortaklarına yönelik sözlerin CHP’de nasıl karşılık bulduğu da merak konusu oldu. Akşener’in "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik” sözlerinin de yer aldığı açıklamasını değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, “Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum” yanıtını verirken, partinin üst düzey kurmaylarında da benzer bir temkinli hal söz konusu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalarını “ana gündem” haline getirmediklerini ifade eden CHP’li üst düzey kurmaya göre Akşener dobra bir insan ve aklındakileri söylemekten çekinmiyor. Akşener’in siyaset anlayışında son dönemde görülmeyen bir açık sözlülük olduğunu belirten kurmay, “Yüzde yüz her konuda aynı fikirde olunacak diye bir şey yok. Konuşmasında ‘her siyasi parti ittifaksız seçime girsin’ dedi ama ittifaklara kapıyı kapatmadı. ‘İş birliği yapabiliriz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Günün sonunda “nasıl bir ihtiyaç açığa çıkarsa o şekilde” davranılacağını, yerel seçimler yaklaştığında iki partinin yeniden masaya oturabileceğini ifade eden CHP’li kurmay Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sözlerine dair, “Bu insanların CHP kimlikleri daha ön planda. Sonuçta bizim tek başına kazandığımız yerler değil, Millet İttifakı’nın kazandığı yerler. Burada hak teslimi yapmamız gerekiyor. Küçük büyük ayrımı yapmamamız gerekiyor. Saadet Partisi’nin de hakkı var, Demokrat Parti’nin de var” değerlendirmesinde bulundu. 
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‘GERÇEKÇİ OLALIM, EN MANTIKLI ŞEYİ YAPMAK LAZIM’

İYİ Parti lideri Akşener’in Altılı Masa’daki CHP dışındaki partilere bakışının olumsuz olup olmadığına yönelik soruyu ise CHP’li kurmay, “Son yerel seçimlerde İstanbul ilk seçimi 13 bin oyla alındı. Demek ki diğer partilerin katkısı da önemli ve belirleyici olabiliyor. Mevcut durumdan rahatsız olanların, demokrasi isteyenlerin bir arada şu dönemde durması elzem. Gerçekçi olalım. Yerel seçimde genel seçimden farklı bir şey var. En mantıklı şeyi yapmak lazım” yanıtını verdi. CHP’li kurmaya göre yerel seçimlerde ittifak ya da bazı şehirlerde İYİ Parti ile anlaşma yapılması gerekiyor.

‘DİDİK DİDİK ETMENİN FAYDASI YOK’

Akşener’in açıklamalarını değerlendiren CHP’de bir diğer kurmaya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanıt vermemesinin nedeni, tam da dediği gibi “nezaketsizlik” yapmak istememesinden kaynaklanıyor. Bir iş birliğinin zamanında yapıldığını fakat bunun sona erdiğini ifade eden CHP’li kurmay, “Şimdi bunu didiklemenin, didik didik etmenin kimseye faydası yok. Siyaset bu ne getirir ne götürür belli olmaz” dedi.

“Zamanında masadan kalktı Sayın Akşener, en büyük problem oradaydı, ama kimse bugün bunu dile getiremiyor” ifadelerini kullanan kurmay, CHP’de Akşener’in sözlerine dair yorumdan kaçıldığını belirterek, “Siyasi nezaket gereği bunu yapıyoruz. İçeride muhasebesi yapılır elbet ama ortalığa dökmenin kimseye faydası yok. Seçmen de bundan mutsuz oluyor ve artık kavga ortamı istenmiyor. Kim haklı olursa olsun huzursuzluk seçmeni itiyor” diye konuştu.

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Yorumlar

Ahmet Faruk

Kemal CHP'yi bitirecek inşallah
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