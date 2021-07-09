CHP’de Akit paranoyası

CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzlukları ifşa eden haberlerimizin ardından, yönetimden köstebek avı başlattığı ortaya çıktı. 29 Haziran’da Akit’te “Lüks araçlara ‘logo’ ayarı” başlığıyla yayımlanan ve Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’deki birim şeflerine bile lüks araç tahsis edildiğini belgeleriyle ortaya koyan haberimizin ardından telaşa kapılan CHP’li yönetimin, israf boyutundaki tahsisin kim tarafından sızdırıldığını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki müdür yardımcıları ve birim şeflerine hangi üst segment filo araçlarının tahsis edildiğini plaka detayına kadar aktaran haberimizin ardından köstebek avı başlatan CHP’li yöneticiler, bilgi ve görüntüleri sızdıran kişiyi tespit etmek için özel ekip kurup güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye her açıdan tek tek izlenmeye başladı. Çevredeki kamera görüntülerinin dahi talep edilip incelenmesi, CHP’de yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Akit’in web sitesine erişim yasağı

3 Temmuz’da sürmanşetten yayımlanan “Bu da arkadaş saltanatı” haberimizin ise Buca Belediyesi’nde bomba etkisi oluşturduğu ortaya çıktı. Haberimiz yayımlanır yayımlanmaz CHP İzmir İl Başkanı ve il yönetimi aynı gün belediyeye gelerek haberi kapatma gayretine girerken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, gölge başkan Çağdaş Kaya ve belediye kurmay kadrosu bir araya gelerek gazetemizde çıkan haberin kaynağının kimler olabileceği ihtimallerini masaya yatırdı. Başkan Kılıç’ın sessiz kaldığı toplantıda, gölge başkan Çağdaş Kaya belediyedeki tüm bilgisayarların kontrol edilerek gazetemiz Akit’in web sayfasına girenlerin tek tek tespit edilmesi ve belediyeye ait bilgisayarlardan gazetemizin web sayfasına erişimin engellenmesi talimatını verdi.

Endişelerini dile getirene tehdit

Gölge başkan Çağdaş Kaya’nın talimatı kendisine ulaşan Buca Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Gülay Kuşçu, Akit’in web sayfasının erişimi engellenmesinin mümkün olduğunu ancak bilgisayar geçmişlerinin incelenmesinin kişisel verileri koruma kanunu ihlal anlamına geleceğini ifade ederek endişelerini dile getirmesi bir krize daha neden oldu. Buca Belediyesi’nde hangi resmi görevi yürüttüğü belli olmadığı halde gölge başkan gibi hareket eden ve son olarak 2 gün önce CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden Çağdaş Kaya’nın, bu krizin ardından direktiflerini yerine getirmeyen Bilgi İşlem Müdürünü görevden alıp, kızağa çekeceği iddia ediliyor. Bilgi İşlem Müdürü Gülay Kuşçu’nun pasif göreve atanacak olmasının nedenlerinden birinin de Buca Belediyesi’nde halen görevli 8 müdürün birinci derece akrabaları olan çocuklarının, kardeşlerinin ve gelinleri ile damatlarının hiçbir liyakati olmadan işe alınmasına daha önce yüksek sesle tepki göstermesinin de etkisi olduğu iddia ediliyor.

Soygunu ifşa edeni kovun talimatı

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen ve adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde de Akit paranoyası yaşanıyor. Son olarak göreve gelir gelmez piyasa değeri 5 milyon olan 2 adet triplex villa satın aldığını deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, belediye içerisinden Akit’e bilgi sızdıran isimlerin bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi. CHP’li Akpolat’ın, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının talan edilmesine razı gelmeyip bunu ümmetin sesi Akit’e bildiren vatansever personelin tespit edilmesi halinde kovulması talimatı verdiği öğrenildi.

