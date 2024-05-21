CHP’de aile saltanatı tam gaz!
CHP’li belediyelerdeki "akraba kayırma salgını" Anamur ve Silifke’ye de sıçradı. Anamur’da belediyenin kalbi olarak adlandırılan İmar Müdürlüğü, başkanın baldızına bırakıldı. Silifke’de ise belediye iştiraki şirketin başına, başkanın kuzeni oturtuldu.
CHP’li belediyeler eş, dost, akraba atamalarıyla çalkalanıyor. Liyakat, ehliyet bir tarafa CHP’li belediyelerde oğul, baldız, kuzen, yeğen gibi atamalar gündemden düşmüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediye kazanan CHP’de akraba atamaları da tepki üstüne tepki çekerken, son bomba yeni devraldıkları Anamur ve Silifke Belediyesi’nde patladı.
Anamur Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Durmuş Deniz, baldızı Fadime Güngör’ü belediyenin kalbi sayılan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vekaleten atadı. Belediyede mühendis kadrosunda çalışan Fadime Güngör, eniştesi Belediye Başkanı olduktan sonra apar topar vekaleten İmar Müdürlüğüne getirildi.
“Asil” müdürle aynı yetkilere sahip vekaleten müdürlük koltuğuna oturan Güngör’ün Anamur’da Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanacağı, kamuoyundaki tepkilerden dolayı atamanın “ileri” bir tarihe ertelendiği iddia ediliyor.
MHP’li yönetimden devralınan Silifke Belediyesinde de kuzen ataması gerçekleşti.
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Belediye iştiraki Silifke Ticaret Turizm Sanayi A.Ş’nin yönetim kuruluna CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un kuzeni Ersin Selvi atanırken, Selvi’nin şirket müdürlüğüne getirildiği ifade edildi.
Medya
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