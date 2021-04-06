CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!

Milletin değerleriyle kavgalı olan CHP, Müslümanlara yaşattıkları zulümden dolayı yıllardır iktidar olamayınca çevirdikleri tiyatrolar ile algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

CHP'li troller iş başında

Taciz, tecavüz, yolsuzluk, terör örgütü bağlantılı başkanları ve türlü rezilliklerle gündeme gelerek siyasi bir partiden çok 'ahlaksızlık yuvası' haline gelen CHP rezilliklerini kapatmak ve AK Parti hükümetini karalamak amacıyla trollerini devreye sokuyor.

Başörtülüler üzerinden tiyatro çeviriyor

Müslümanlara yaptığı zulüm tarihinde kara bir leke olarak duran ve günümüzde de yöneticileri, vekilleri başörtülüleri aşağılayan CHP, son zamanlarda oyununu başörtülüler üzerinden sürdürüyor. Oy kaygısından dolayı; basın açıklamalarında, programlarda, etkinliklerde yanlarında 'simgesel' olarak bir tane başörtülü bulundurarak objektiflere poz verdiren CHP zihniyeti yeni bir video ile yine komedi filmlerine taş çıkardı.

Başörtülü genç bir kız, arkasına Mustafa Kemal'in fotoğrafını da yerleştirerek, 'laiklik elden gidiyor' çığırtkanlığı yaptı. Başörtüsü yasağını kaldıran hükümet için dini siyasete alet ettiğini söyleyen başörtülü genç kızın videosu tepki çekti.