CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Bursa'da CHP'li belediyeden esnafa ödeme darbesi: "Bunlar komünist mi, perişanız!"

Alın terinin karşılığını alamayan, evine ekmek götüremeyen şoförler; CHP’li yetkililerin vurdumduymaz tavrı karşısında adeta patlama noktasına geldi.

"Hizmet değil, mağduriyet belediyeciliği!"

CHP’li belediye yönetiminin beceriksiz mali politikaları yüzünden kontak kapatma noktasına gelen esnaf, yetkililerin yüzüne karşı feryat etti. Toplantı salonunda yankılanan "Allah rızası için bakın perişanız" sözleri, CHP’li belediyenin halktan ve esnaftan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha kanıtladı. Seçim öncesi verilen "bol keseden" vaatlerin yerini, bugün esnafın çaresiz çığlıkları almış durumda.

"CHP'li yönetime sert tepki: Bunlar Komünisttir!"

Ödemelerini alamadıkları için borç batağına saplanan şoförlerden biri, CHP’li belediye yetkililerinin inanç ve değerlerden uzak tavrına isyan ederek, "Ya bunların Allah’ı mı var, bunlar Komünisttir" diyerek tepkisini dile getirdi. CHP’li kadroların halkın değerleriyle çatışan bu yönetim anlayışı, Bursa ulaşımını kilitlenme noktasına getirdi. Vatandaşın cebine göz diken, esnafın hakkını gasp eden bu zihniyet; halk otobüsü sahiplerini canından bezdirdi.

"Bursa ulaşımı CHP elinde can çekişiyor!"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, CHP’li belediye yetkililerinin esnafın haklı taleplerine karşı sergilediği kibirli ve çözümden uzak duruşu büyük tepki topladı. Şehrin ulaşım yükünü sırtlayan emekçileri görmezden gelen CHP yönetimi, Bursa’yı her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklüyor. Esnafın "ekmek davası" karşısında duvar ören CHP’li belediyenin, bu krizin hesabını nasıl vereceği merak konusu.