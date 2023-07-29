CHP yine bildiğiniz gibi... Nafaka zulmünün sürmesini istiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 Temmuz'daki açıklamasında, erkeklerin boşandıkları eşlerine 'süresiz' olarak ödedikleri nafaka uygulamasını 'kabul edilemez' bulmuş, yeni düzenlemenin sinyalini vermişti.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Aylin Nazlıaka nafakayla ilgili "'Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka alıyor' yalanı... TÜİK bile 'Bu bir yalandır' niteliğinde bir veriyi huzurlarınıza getiriyor. 2020 verisine göre bir yıl ve altında evli kalanların oranının sadece yüzde 2,2. Mevcut durum bu kadar netken, Bakan Göktaş kadınların yoksulluk nafakasına göz dikemez.'' diyerek Bakan Göktaş'a tepki gösterdi.

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