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Siyaset CHP yeni kitlesini buldu! Şok sözler: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'
Siyaset

CHP yeni kitlesini buldu! Şok sözler: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'

Yeniakit Publisher
2023-08-30 17:16:00 -
CHP yeni kitlesini buldu! Şok sözler: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'

Batı tarafından fonlanan Halk TV’nin Medya Mahallesi adlı programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır LGBT'ye dair yaptığı açıklamalarla, CHP'nin yeni süreçteki hedef kitlesini gösterdi.

Batı tarafından fonlanan Halk TV’nin Medya Mahallesi adlı programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır LGBT'ye dair yaptığı açıklamalarla, CHP'nin yeni süreçteki hedef kitlesini gösterdi.

Aile kavramını yok eden ahlaksız LGBT lobisini fütursuzca savunan Başarır, kullandığı skandal ifadelerle LGBT sapkınlığına olan sempatisini dile getirdi.

"LGBT'li bireyler toplumun ahlakını bozmaz"

LGBT’lilerin onurlu birer vatandaş olduğunu ve bu ülkenin aydınlık gelecekleri için mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Başarır, “LGBT’li bireyler ve bu renkler topluluğu, toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye’nin ahlakı bozulacak, hadi canım." dedi.

"Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği"

Ahlaksızlığı savunmakla yetinmeyin, sapkın bireylere övgüler yağdıran Başarır, "O insanlar sizlerden çok daha onurlu, orada yürüyen insanlar. O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir mücadele veriyorlar belki, bir yürüyüş yapıyor, bir eylem ortaya koyuyor. Biz bu ülkede ki şu kadar pisliği sorgulayamıyoruz. Bunlar bizim ahlakımızı bozmuyor, o yürüyüş bizim ahlakımızı bozuyor, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

CHP'nin yeni kitlesi

Kurulduğu günden bu yana İslam karşısında ne varsa destek çıkan ve tabanını bu minvalde oluşturan CHP'nin yeni süreçte LGBT kitlesini de arkasına alarak yüreyeceği anlaşıldı.
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