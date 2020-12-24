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Aktüel CHP yayınları uluslararası alanda erişime açıldı
Aktüel

CHP yayınları uluslararası alanda erişime açıldı

CHP'nin 19 bin 630 materyal ile kullanıcılarına hizmet veren parti kütüphanesinde bulunan çok sayıdaki "CHP yayını", e-kaynak dağıtıcısı "EBSCOhost" platformu üzerinden, başta uluslararası üniversiteler olmak üzere kullanıma açıldı - Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Uygulama sayesinde dünyadaki birçok araştırmacı 'e-kitap' olarak CHP’nin hazırladığı kitapları inceleyebilecek, bilimsel yayınlarda kullanabilecek" - "Aynı anlaşma çerçevesinde ülkemizdeki 110 üniversite kütüphanesinde ve 12 belediye halk kütüphanesinde de yayınlarımız erişime açıldı"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:03:53 -
CHP yayınları uluslararası alanda erişime açıldı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin 19 bin 630 materyal ile kullanıcılarına hizmet veren parti kütüphanesinde bulunan çok sayıdaki "CHP yayını", e-kaynak dağıtıcısı "EBSCOhost" platformu üzerinden başta uluslararası üniversiteler olmak üzere dünya genelinde kullanıma açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en köklü birkaç partisinden biri olan CHP'nin, bünyesindeki kütüphanesiyle de önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Parti kütüphanesinde çok sayıda siyasi olaya kaynaklık edecek güçlü bir arşiv bulunduğuna dikkati çeken İlgezdi, bildirgeler, raporlar, afiş çalışmaları, tarihe kaynaklık eden eserlerle, birçok yazına sahip kütüphanedeki materyalin daha önce elektronik ortama aktarıldığını hatırlattı.

Kısa bir süre önce kaynaklarını üniversite öğrencileri başta olmak üzere hem ulusal, hem de uluslararası düzeydeki araştırmacılarla paylaşmak için yeni bir çalışma başlattıklarını anlatan İlgezdi, bu kapsamda yıl içinde Türkçe veri tabanı firması ile anlaşma yaptıklarını bildirdi.

Bu anlaşma çerçevesinde CHP yayınlarının uluslararası kütüphaneler ve veri tabanları üzerinden erişime açıldığını ifade eden İlgezdi, şöyle konuştu:

"CHP yayınları, bu yıl içinde Türkçe veri tabanı firması ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale, Harvard, New York ve Columbia Üniversitesi ile Kanada'daki Mc Gill Üniversitesi başta olmak üzere uluslararası alanda en gelişmiş ve en yetkin e-kaynak dağıtımcısı EBSCO'nun EBSCOhost platformu üzerinden tüm dünyada kullanıma ve erişime açıldı. Uygulama sayesinde dünyadaki birçok araştırmacı 'e-kitap' olarak CHP’nin hazırladığı kitapları inceleyebilecek, bilimsel yayınlarda kullanabilecek. Aynı anlaşma çerçevesinde ülkemizdeki 110 üniversite kütüphanesinde ve 12 belediye halk kütüphanesinde de yayınlarımız erişime açıldı. Yayınlarımızı böyle geniş kitlelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz."

- "Parti okulumuzdaki kütüphanemizi halka açacağız"

İlgezdi, CHP Genel Merkezindeki kütüphanenin 19 bin 630 materyal ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam ettiğini, , Çevre Sokak'ta bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu'ndaki kütüphaneyi ise halkın kullanımına açmayı düşündüklerini bildirdi.

Buranın, gençlerin her türlü kitap ihtiyacına karşılık verilebilecek bir kütüphane olduğunu belirten İlgezdi, "Ders çalışmaktan, bilimsel araştırma yapmaya birçok nedenle tüm halkımızın kullanabileceği bir kütüphane hizmeti vereceğiz. Kütüphanemizi pandeminin bitişi ile açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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