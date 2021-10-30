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Gündem CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!
Gündem

CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!

Birçok CHP yandaşı ve FETÖ’den yargılanan ismi bünyesinde toplayarak 11 Ekim’de yeniden yayına başlayan Flash TV’de yine bir kriz patladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 02:19:00 - 2021-10-30 02:31:00
CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!

11 Ekim’de izleyici ile yeniden buluşan Flash TV Ankara bürosunda toplu istifa şoku yaşandı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre; 11 Ekim’de resmi açılışı yapılmasına rağmen çalışanların girişi yapılmadı, sigortaları ise yok.

Maaşların asgari ücret üzerinden verildiği Flash TV’de, aradaki farkın elden ödeme olarak yapılacağı belirtilmesi üzerine, henüz girişi yapılmayan bir çalışan da işten çıkartıldı. 

İki kameraman, bir muhabir ve bir montajcı yaşanan bu krizler üzerine istifa ederek kanalla yollarını ayırdı.

 

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