CHP yandaşı Halk Tv'de skandal yayın

CHP yandaşı Halk Tv'de dün akşam Bengü Şap Babaeker'in sunumuyla yayınlanan 'Nasıl olacak?' programında dikkat çeken bir FETÖ tartışması yaşandı. Program konuklarından birinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili 'FETÖ' sözlerine program sunucusundan uyarı geldi.

"Biz burada 'FETÖ' demiyoruz"

Programda Hukukçu Adem Sözüer'in FETÖ demesi üzerine program sunucusu Bengü Şap Babaeker araya girerek "Biz burada FETÖ demiyoruz, Gülenciler yada cemaat diyoruz. İktidarın verdiği tanımı kullanmak zorunda değiliz" dedi. Sunucunun bu uyarısının ardından gazeteci Murat Ağırel ise sunucunun sözünü keserek "FETÖ açıkça Fetullahçı Terör Örgütü'dür. Bu Anayasal olarak onaylanmıştır. Onun için az ön söylediğiniz herkes burada hem fikirdir sözünden dışarı alayım ben kendimi." diyerek sunucuya itiraz etti.



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