  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP yandaşı Can Ataklı işgalci Ermenilere kalkan oldu
Gündem

CHP yandaşı Can Ataklı işgalci Ermenilere kalkan oldu

Bölgede huzursuzluğun fitilini ateşleyen Ermenistan, dün sabah Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine yonelik kalleşçe bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıya misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe vurdu. Ermeni güçlerinin vurulması CHP yandaşı Can Ataklı'yı fena halde rahatsız etti. Türkiye'nin olaya müdahil olmaması gerektiğini ileri süren Ataklı "Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın" diyerek kendinden bekleneni yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:57:00 -
CHP yandaşı Can Ataklı işgalci Ermenilere kalkan oldu

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını yıllardır işgal altında tutan Ermenistan dün sabah saatlerinde alçakça bir saldırı daha gerçekleştirerek Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombaladı.

Karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu Ermenileri bozguna uğratarak birçok kritik noktayı işgalcilerden kurtardı. Türkiye de bir kez daha kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

Ermenilerin vurulmasını hazmedemedi

Kardeş ülkeye verilen bu destek CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'ya fena battı. Köşe yazısında Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına aktif olarak girmemesi gerektiğini ifade eden Ataklı, akılalmaz sözler sarfederek hükümetin yine bir maceraya girme hevesi içinde olduğunu iddia etti.

AK Parti hükümetinin bu tür krizlere ihtiyacı olduğunu ileri süren Ataklı, "Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir ve bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı" dedi.

İşgalci Ermenilere ağır darbe vurulmasını hazmedemeyen Ataklı yazısının devamında iyice zırvaladı. Vakit geç olmadan Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini kaydeden Ataklı, "Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde "Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık" türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır" diyerek yine kendinden bekleneni yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Can panik atakmı oldun.
  • Yanıtla

Lâedrî 61

Cancık'ın kardeşlerini vuruyorlar, rahatsız olması normâldir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı

Ünlü ekonomist Gary Wagner, altın fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı. Wagner, altının görebileceği seviyeyi açıkladı.
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı