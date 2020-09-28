CHP yandaşı Can Ataklı işgalci Ermenilere kalkan oldu

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını yıllardır işgal altında tutan Ermenistan dün sabah saatlerinde alçakça bir saldırı daha gerçekleştirerek Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombaladı.

Karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu Ermenileri bozguna uğratarak birçok kritik noktayı işgalcilerden kurtardı. Türkiye de bir kez daha kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

Ermenilerin vurulmasını hazmedemedi

Kardeş ülkeye verilen bu destek CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'ya fena battı. Köşe yazısında Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına aktif olarak girmemesi gerektiğini ifade eden Ataklı, akılalmaz sözler sarfederek hükümetin yine bir maceraya girme hevesi içinde olduğunu iddia etti.

AK Parti hükümetinin bu tür krizlere ihtiyacı olduğunu ileri süren Ataklı, "Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir ve bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı" dedi.

İşgalci Ermenilere ağır darbe vurulmasını hazmedemeyen Ataklı yazısının devamında iyice zırvaladı. Vakit geç olmadan Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini kaydeden Ataklı, "Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde "Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık" türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır" diyerek yine kendinden bekleneni yaptı.